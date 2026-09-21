Sabina Vlaović je prva žena na čelu Nove Gradiške: Ranije je bila zamjenica Vinka Grgića

Nova Gradiška dobila je 20. rujna 2026. novu gradonačelnicu. U drugom krugu prijevremenih lokalnih izbora građani su za gradonačelnicu izabrali nezavisnu kandidatkinju Sabinu Vlaović, dok je za njezina zamjenika izabran Matej Zboril. Vlaović time postaje prva žena na čelu jednog grada u Brodsko-posavskoj županiji, čime su ovi izbori dobili i širi simbolički značaj.

Prema objavljenim rezultatima, kandidatkinja nezavisne liste „Nova Gradiška ide dalje“ osvojila je 2.783 glasa, odnosno 56,01 posto, dok je HDZ-ov kandidat Bruno Bušić osvojio 2.080 glasova ili 41,86 posto. Razlika je iznosila 703 glasa. Prema objavljenim podacima, ukupno je glasovalo 4.969 birača.

Izbori 20. rujna bili su završnica politički vrlo turbulentnih mjeseci u Novoj Gradiški. Građani su na birališta izlazili više puta, a aktualni izbori bili su dio novog prijevremenog izbornog ciklusa nakon ostavke Vinka Grgića. Grgić je nakon svibanjskih prijevremenih izbora ponovno izabran za gradonačelnika, ali je potom podnio ostavku i povukao se iz politike.

Zanimljivo je da je upravo Sabina Vlaović prije toga bila Grgićeva zamjenica. Nakon njegove ostavke preuzela je privremeno vođenje grada, a potom se odlučila kandidirati za gradonačelnicu.

Koliko je drugi krug bio neizvjestan, pokazao je prvi krug izbora održan 6. rujna. Vlaović i Zboril tada su osvojili 1.654 glasa ili 38,09 posto, dok su Bušić i Sertić dobili 1.608 glasova ili 37,03 posto. Razlika je tada bila samo 46 glasova. Treći kandidat, Borislav Vidošić, osvojio je 958 glasova ili 22,06 posto.

Dva tjedna poslije razlika se višestruko povećala. Vlaović je u drugom krugu dobila 703 glasa više od Bušića, čime je osigurala većinu među biračima koji su izašli na birališta.

Izbori u Novoj Gradiški bili su posebni i po tome što su građani u razdoblju od petnaest mjeseci na birališta izlazili čak četiri puta. Nakon redovnih lokalnih izbora uslijedili su prijevremeni izbori, a potom još jedan izborni ciklus koji je kulminirao drugim krugom 20. rujna.

Prijevremeni izbori u svibnju također nisu odmah dali pobjednika. Državno izborno povjerenstvo tada je utvrdilo da je Vinko Grgić osvojio 2.411 glasova, odnosno 47,80 posto, pa je bio potreban drugi krug. U drugom krugu Grgić je osvojio 2.729 glasova i ponovno postao gradonačelnik, a Sabina Vlaović njegova zamjenica.

No njegov povratak na gradonačelničku funkciju trajao je vrlo kratko, nakon čega je ostavkom otvoren put novim prijevremenim izborima.

Pobjeda Sabine Vlaović ima i povijesnu dimenziju. Ona je, prema dostupnim izvještajima, prva žena koja je preuzela gradonačelničku dužnost u nekom od gradova Brodsko-posavske županije. Time se nakon desetljeća u kojima su gradonačelničke funkcije u gradovima županije uglavnom obnašali muškarci mijenja i ta politička slika.

Vlaović je nakon objave rezultata zahvalila građanima na povjerenju te poručila da želi smirivanje izbornih tenzija i nastavak rada. Kao svoje prioritete isticala je otvoreniju komunikaciju gradske uprave s građanima, odgovorno upravljanje te nastavak konkretnih infrastrukturnih projekata.

Još prije drugog kruga Vlaović je dobila javnu potporu osam vijećnika aktualnog Gradskog vijeća. Oni su najavili da će i nakon izbora biti dio većine koja će podržavati njezin rad. Među projektima koje je isticala bili su nastavak rekonstrukcije gradskih prometnica, rasvjeta u industrijskoj zoni, uređenje igrališta na Cvjetnom trgu te veća otvorenost gradske uprave prema građanima. Rezultat 20. rujna tako ne predstavlja samo izbor novog čelnika grada. On označava i završetak višemjesečnog razdoblja u kojem su se u Novoj Gradiški izmijenili izbori, politički odnosi i gradska vlast.

Sabina Vlaović sada preuzima gradonačelničku dužnost s mandatom koji treba donijeti stabilizaciju gradske uprave i nastavak započetih projekata. Istodobno, pred njom ostaje izazov da nakon izrazito podijeljene i intenzivne kampanje suradnju proširi i izvan vlastite političke većine.

Novogradiščani su joj 20. rujna dali 2.783 glasa. Time su prvi put u povijesti grada izabrali ženu za gradonačelnicu – i zaključili još jedno poglavlje jedne od najturbulentnijih lokalnih političkih godina u novijoj povijesti Nove Gradiške.