USKLAĐIVANJE S EUROPOM

Sabor podržao izmjene: Stroža pravila za građevne proizvode

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Zagreb: Sabor o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Uvode se digitalne putovnice i dugotrajno praćenje materijala, a cilj je sigurnija gradnja i usklađivanje s pravilima Europske unije

Saborski zastupnici u srijedu su podržali izmjene Zakona o građevnim proizvodima kojim se osigurava provedba Uredbe EU kojoj je cilj doprinijeti učinkovitom funkcioniranju unutarnjeg tržišta osiguravanjem slobodnog kretanja sigurnih i održivih građevnih proizvoda u EU. Državna tajnica u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Dunja Magaš rekla je da se primjenom Uredbe EU 2024/3110 želi i doprinijeti ciljevima zelene i digitalne tranzicije sprečavanjem i smanjenjem utjecaja građevnih proizvoda na okoliš, zdravlje i sigurnost ljudi. "Uvođenjem obaveze čuvanja dokumentacije i najnovijih digitalnih putovnica proizvoda osigurava se da se i nakon 30 godina može ući u trag podrijetla materijala i građevnih proizvoda. To drastično podiže razinu profesionalne odgovornosti svih sudionika u gradnji", istaknula je. 

Pojasnila je da se zakon donosi po hitnom postupku jer je primjena te Uredbe  počela od siječnja ove godine. Stoga treba što prije omogućiti njezinu primjenu, kako bi se osiguralo da Ministarstvo bude nadležno tijelo za njezinu provedbu. 

U protivnom će proizvođači građevnih proizvoda za provedbu postupaka ocjenjivanja i provjere građevnih proizvoda trebati angažirati strana prijavljena i imenovana tijela. To znači, upozorila je, da se nacionalnim gospodarskim subjektima onemogućava sudjelovanje u tržišnom natjecanju te ih se dovodi u neravnopravan položaj u odnosu na stranu konkurenciju.  

Magaš je istaknula i da dokumentacija koja prati građevne proizvode na tržištu mora biti napisana na hrvatskom jeziku i latiničnim pismom jer se u protivnom krajnje korisnike tih proizvoda dovodi u opasnost i može rezultirati ugradnjom nesigurnih i neodrživih građevnih proizvoda. 

Tijekom rasprave zastupnici su pozdravili donošenje predloženog zakona, ali je oporbi sporan hitni postupak donošenja. 

Izrazivši nezadovoljstvo što se zakon donosi po hitnom postupku, Matej Mostarac (Klub SDP-a) problem vidi i u provedbi zakona i njegovoj kontroli. Također, upitao se i hoće li primjena Uredbe EU pridonijeti tome da kvaliteta gradnje u Hrvatskoj bude bolja te pazimo i da naša konkurentnost ne padne. 

Anka Mrak Taritaš (Klub Centra, NPS-a i GLAS-a) pohvalila je činjenicu kako ta Uredba EU omogućuje da proizvodi koji se ugrađuju budu što kvalitetniji u odnosu na svoja nosiva svojstva i sve što je važno za zgradu, ali i u odnosu na zdravlje ljudi te na okoliš i klimatske promjene. 

No, istaknula je i važnost uloge nadzornih inženjera koji će morati i štititi i investitora od izvođača koji će mu eventualno ići ugrađivati materijale koji su loše kvalitete i ne odgovaraju kvaliteti koje traži EU. 

Navodeći kako je zakon nužan korak u usklađivanju sa europskim pravilima Dubravka Lipovac Pehar (Klub Domovinskog pokreta) rekla je da će se njegova stvarna vrijednost ovisiti o kvaliteti provedbe. Stoga očekuju dodatne napore u informiranju, jačanju kapaciteta i zaštiti konkurentnosti domaćeg gospodarstva.

I Ljubica Jembrih (Klub HDZ-a) rekla je i da građani s pravom očekuju da su materijali koji se koriste u gradnji sigurni, provjereni i certificirani te da država nadzire tržište i reagira kada postoji problem. 

"Ovim zakonom se uvode jasna pravila, stroža kontrola i odgovornost svih sudionika u sustavu. Točno se zna tko što radi, tko odgovara i kako se provjerava kvaliteta proizvoda", naglasila je.  

