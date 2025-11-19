Sabor u četvrtak raspravlja o novinama u mirovinskom fondu

Hrvatski sabor u četvrtak će raspravljati o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima kojim se nastoji osigurati transparentno izvještavanje o svim troškovima i naknadama fondova ključnih za zaštitu korisnika.

Zastupnici će raspravljati i o prijedlogu kandidata za izbor pravobranitelja za djecu, a za tu je dužnost saborski Odbor za obitelj, mlade i sport utvrdio listu od osam kandidata na kojoj su: Tatjana Holjevac, Marina Katinić Pleić, Tatjana Katkić Stanić, Marina Matković, Helenca Pirnat Dragičević, Alma-Marija Rovis Brandić, Vanja Sljepčević Saftić i Edita Štok.

Raspravljat će i o prijedlogu kandidata za predsjednika Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskog sabora predložio je četiri kandidata: Tonija Domazeta, Svetislava Drakulića, Ines Pavlačić i Sanju Ružman.

Prije toga, na dnevnom redu je prijedlog Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (DMF) dopunjen radi osiguranja transparentnog i sustavnog izvještavanja o svim troškovima i naknadama DMF-ova ključnog za zaštitu interesa članova i korisnika.

Hrvatska se time usklađuje s Direktivom Europskog parlamenta iz 2023.. Rok za njezino preuzimanje je 10. siječnja 2026., s tim da se odredbe koje se prenose u važeći Zakon primjenjuju od 10. siječnja 2030.

S europskom direktivom također se usklađuju izmjene i dopune Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima. Njima se dopušta distribucija različitih mirovinskih programa, uključujući i one kod kojih se iznos mirovine povećava na način i dinamikom koja se ugovara između Društva i korisnika mirovine u ugovoru o mirovini.

Prijedlogom zakona propisuje se obveza mirovinskih društava da, kada javno objavljuju određene informacije, iste dostave Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, kako bi bile dostupne na Europskoj pristupnoj točki za centralizirani pristup javno dostupnim informacijama - ESAP-u.

Uključivanje propisa u ESAP bazu predviđeno je u tri faze. Prva faza će početi u srpnju 2026., druga faza u siječnju 2028., a treća faza u siječnju 2030..