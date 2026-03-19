Komentari 1
Sabor u petak o izmjenama Zakona o zaštiti potrošača

Sabor u petak o izmjenama Zakona o zaštiti potrošača
Novina je i uvođenje funkcije za jednostrani raskid ugovora sklopljenog na daljinu, tzv. gumb za jednostrani raskid. Riječ je o funkciji koja će se uspostaviti na mrežnim stranicama trgovca

Hrvatski sabor u petak će raspraviti Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača, kojim proizvođači dobivaju obvezu popravaka određene robe, a potrošači pravo na detaljna pojašnjenja prilikom ugovaranja financijskih usluga. Izmjene zakona prvenstveno donose nove obveze trgovaca vezano uz predugovorno informiranje potrošača, jasnije uređenje odredbi o isticanju maloprodajnih cijena tijekom posebnih oblika prodaje, uređenje obveze popravaka određene robe od strane proizvođača i osiguranje prava na pristup rezervnim dijelovima.

Uz to, uvodi se i Europska platforma za popravak, te povećanje minimalnih i maksimalnih iznosa prekršajnih novčanih kazni.

Kada je riječ o financijskim uslugama, prijedlogom zakona izrijekom se propisuje pravo potrošača na pojašnjenje predloženih ugovornih odredbi. Navedena pojašnjenja ne smiju se ograničavati na puko ponavljanje predugovornih obavijesti, već se potrošaču moraju pojasniti sve najbitnije informacije o ugovoru koji sklapa. Prijedlogom zakona također se izrijekom propisuje obveza komuniciranja s fizičkom osobom ako to zatraži potrošač.

Novina je i uvođenje funkcije za jednostrani raskid ugovora sklopljenog na daljinu, tzv. gumb za jednostrani raskid. Riječ je o funkciji koja će se uspostaviti na mrežnim stranicama trgovca, a koja će potrošaču omogućiti da raskine ugovor jednako jednostavno kao što ga je i sklopio. Nakon toga, na redu je Konačni prijedlog zakona o provedbi Uredbe EU o smanjenju emisija metana u energetskom sektoru. S obzirom na to da je metan drugi najznačajniji staklenički plin, njegovo smanjenje je ključno za postizanje ciljeva Pariškog sporazuma iz 2015., a to je posebno ograničavanje globalnog zagrijavanja na 1,5 °C.

U Uredbi se još ističe kako je smanjenje emisija metana iz energetskog sektora ključan čimbenik prijelaza na obnovljive izvore energije i dekarbonizaciju energetskog sektora, a njegovo smanjenje poboljšava kvalitetu zraka i zdravlje stanovništva.

Komentari 1
Pogođen moćni američki F-35, Netanyahu Iranu: Predajte se!
IZ MINUTE U MINUTU

Pogođen moćni američki F-35, Netanyahu Iranu: Predajte se!

Europska unija je u srijedu izrazila zabrinutost zbog izraelskih napada na Libanon i pozvala Izrael na prekid operacija te osudila Hezbolah za uvlačenje Libanona u rat
Bračni par Raspudić prodao je stan i kapario si kuću: Ima tri etaže za stanovanje i dvorište
DRITO U NOVU KUĆU

Bračni par Raspudić prodao je stan i kapario si kuću: Ima tri etaže za stanovanje i dvorište

Stan na Trešnjevci su kupili prije ulaska u politiku, a sad su ga prodali za 480.000 eura. Ali to im neće biti dovoljno za platiti kuću koju su zacrtali kupiti: 'Treba nam više prostora zbog djece i drugih članova obitelji'
Thompsonova kći služi vojni rok u Požegi: 'Nema povlaštenih. Neprimjetna je. Uklopila se'
SUTRA PRISEGA

Thompsonova kći služi vojni rok u Požegi: 'Nema povlaštenih. Neprimjetna je. Uklopila se'

Od ukupno 800 ročnika, njih 446 prijavilo se dobrovoljno, dok je 352 muškaraca pozvano na služenje vojnog roka. Upravo među dobrovoljcima, uz još 81 ženu, nalazi se i Thompsonova kći

