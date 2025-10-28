Obavijesti

News

Komentari 0
PRIJEDLOG SELAK RASPUDIĆ

Sabor u srijedu raspravlja o zabrani mobitela u školama

Piše HINA.,
Čitanje članka: 1 min
Sabor u srijedu raspravlja o zabrani mobitela u školama
Zagreb: Sabor izglasao ponovno uvođenje vojnog roka | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Vladina predstavnica u ponedjeljak je potvrdila da se ide u tom smjeru, ali da se pitanje korištenja mobitela neće uređivati zakonom, nego pravilnikom

Hrvatski sabor u srijedu će raspravljati o prijedlogu oporbene zastupnice Marije Selak Raspudić (NZ) da se u školama zabrani korištenje pametnih telefona, pametnih satova i tableta, osim u edukacijske svrhe ili ako je to opravdano medicinskim razlozima.

U pojedinim školama, pa čak i gradovima đacima je danas zabranjeno koristiti informacijsko-komunikacijske tehnologije, dok u drugima to nije regulirano ni na koji način. Učenike to dovodi u nejednak položaj, stoga treba uvesti pravila koja će važiti za sve, navodi zastupnica u svom prijedlogu da se to pitanje uredi izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

VELIKE PROMJENE U školi u Vrgorcu djeci zabranili mobitele, šminku, gazirana pića: 'Zabrana je pun pogodak!'
U školi u Vrgorcu djeci zabranili mobitele, šminku, gazirana pića: 'Zabrana je pun pogodak!'

Vladina predstavnica u ponedjeljak je potvrdila da se ide u tom smjeru, ali da se pitanje korištenja mobitela neće uređivati zakonom, nego pravilnikom.

Već sada su škole jedino mjesto gdje djeca ne smiju koristiti mobitele, za sada samo pod nastavom, a izmjenama Pravilnika o pedagoškim mjerama će se za osnovne škole propisati da ih ne mogu koristiti ni na odmoru, rekla je Ivana Pavić Šimetin,  posebna savjetnica ministra obrazovanja na okruglom stolu „Kradu li mobiteli i društvene mreže našoj djeci djetinjstvo?“ u organizaciji Kluba nezavisnih zastupnika.

NOVA EU PRAVILA Stranke bijesne zbog stopiranja oglašavanja: 'Neće nas ušutkati unatoč nastojanjima birokrata'
Stranke bijesne zbog stopiranja oglašavanja: 'Neće nas ušutkati unatoč nastojanjima birokrata'

Rekla je da su izmjene tog Pravilnika u pripremi i da će brzo biti u proceduri, za mjesec do dva.

Sabor će raspraviti i prijedlog novog zakona o deviznom poslovanju koji se, objasnio je resorni ministar Marko Primorac, prvi puta  u cijelosti uređuje i poslovanje ovlaštenih mjenjača, te uvodi mogućnost da mjenjačke poslove obavljaju podružnice inozemnih ovlaštenih mjenjača.

Osigurava se i provedba uredbe o kontrolama gotovine koja se unosi ili iznosi iz Europske unije. Novina je i propisivanje obveze prijave gotovine bez pratnje koja se unosi u Hrvatsku iz druge članice ili se iznosi iz Hrvatske u drugu državu članicu i to na zahtjev Carinske uprave, rekao je Primorac.

ZABRANA OD 1. RUJNA Domaći saloni za nokte izbacuju štetne gelove i lakove - evo što to znači na cijenu manikure
Domaći saloni za nokte izbacuju štetne gelove i lakove - evo što to znači na cijenu manikure

Postojeći Zakon o deviznom poslovanju star je 22 godine, donesen je  2003. godine i mijenjan deset puta. Zbog toga ga je potrebno izmijeniti, ali i zbog toga jer su se u međuvremenu dogodile važne promjene, rekao je ministar, spominjući liberalizaciju kapitalnih tokova sa inozemstvom, ali i uvođenju eura.

Zastupnici će reći svoje mišljenje i o Prijedlogu godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti za 2026. godinu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
DOZNAJEMO Dalibor Matanić je pod istragom zbog bludnih radnji, droge i uznemiravanja
POTVRDIO DORH

DOZNAJEMO Dalibor Matanić je pod istragom zbog bludnih radnji, droge i uznemiravanja

Redatelj je pod istragom zbog tri različita kaznena djela, a HAVC zbog njega uvodi etički kodeks ponašanja na setu kojim se uvjetuje dobivanje javnog novca. Javio se na njihov zadnji natječaj i nije dobio sredstva
Zbog prijetnje najjačeg uragana na svijetu evakuirali zlokobni američki zatvor Guantanamo
URAGAN MELISSA

Zbog prijetnje najjačeg uragana na svijetu evakuirali zlokobni američki zatvor Guantanamo

Uragan Melissa, čudovišna oluja najviše, pete kategorije, polako se približava Jamajci, prijeteći katastrofalnim vjetrovima, poplavama i olujnim udarima.
Oluja stoljeća! Najjači uragan nosi sve pred sobom. Premijer Jamajke: Molim na koljenima!
URAGAN MELISSA

Oluja stoljeća! Najjači uragan nosi sve pred sobom. Premijer Jamajke: Molim na koljenima!

Jamajka se priprema za najjaču oluju na svijetu ove godine, uragan Mellisu koja bi kopno trebala pogoditi rano u utorak. S brzinama vjetra do 282 km/h, Melissa je uragan pete kategorije, maksimalne jačine. I još se pojačava

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025