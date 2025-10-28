Sabor u srijedu raspravlja o zabrani mobitela u školama

Hrvatski sabor u srijedu će raspravljati o prijedlogu oporbene zastupnice Marije Selak Raspudić (NZ) da se u školama zabrani korištenje pametnih telefona, pametnih satova i tableta, osim u edukacijske svrhe ili ako je to opravdano medicinskim razlozima.

U pojedinim školama, pa čak i gradovima đacima je danas zabranjeno koristiti informacijsko-komunikacijske tehnologije, dok u drugima to nije regulirano ni na koji način. Učenike to dovodi u nejednak položaj, stoga treba uvesti pravila koja će važiti za sve, navodi zastupnica u svom prijedlogu da se to pitanje uredi izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Vladina predstavnica u ponedjeljak je potvrdila da se ide u tom smjeru, ali da se pitanje korištenja mobitela neće uređivati zakonom, nego pravilnikom.

Već sada su škole jedino mjesto gdje djeca ne smiju koristiti mobitele, za sada samo pod nastavom, a izmjenama Pravilnika o pedagoškim mjerama će se za osnovne škole propisati da ih ne mogu koristiti ni na odmoru, rekla je Ivana Pavić Šimetin, posebna savjetnica ministra obrazovanja na okruglom stolu „Kradu li mobiteli i društvene mreže našoj djeci djetinjstvo?“ u organizaciji Kluba nezavisnih zastupnika.

Rekla je da su izmjene tog Pravilnika u pripremi i da će brzo biti u proceduri, za mjesec do dva.

Sabor će raspraviti i prijedlog novog zakona o deviznom poslovanju koji se, objasnio je resorni ministar Marko Primorac, prvi puta u cijelosti uređuje i poslovanje ovlaštenih mjenjača, te uvodi mogućnost da mjenjačke poslove obavljaju podružnice inozemnih ovlaštenih mjenjača.

Osigurava se i provedba uredbe o kontrolama gotovine koja se unosi ili iznosi iz Europske unije. Novina je i propisivanje obveze prijave gotovine bez pratnje koja se unosi u Hrvatsku iz druge članice ili se iznosi iz Hrvatske u drugu državu članicu i to na zahtjev Carinske uprave, rekao je Primorac.

Postojeći Zakon o deviznom poslovanju star je 22 godine, donesen je 2003. godine i mijenjan deset puta. Zbog toga ga je potrebno izmijeniti, ali i zbog toga jer su se u međuvremenu dogodile važne promjene, rekao je ministar, spominjući liberalizaciju kapitalnih tokova sa inozemstvom, ali i uvođenju eura.

Zastupnici će reći svoje mišljenje i o Prijedlogu godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti za 2026. godinu.