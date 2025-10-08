Obavijesti

News

NOVA EU PRAVILA

Stranke bijesne zbog stopiranja oglašavanja: 'Neće nas ušutkati unatoč nastojanjima birokrata'

Piše Snježana Krnetić,
Stranke bijesne zbog stopiranja oglašavanja: 'Neće nas ušutkati unatoč nastojanjima birokrata'
Zagreb: Nikola Grmoja o uvođenju seksualnog odgoja i današnjem aktualnom prijepodnevu | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Zabrana političkog oglašavanja na društvenim mrežama udarac je za manje stranke kojima je ključan alat da svoje poruke pošalju do ciljanih biračkih skupina

Od petka u Europskoj uniji stupaju na snagu nova pravila o transparentnosti i ciljanju političkih oglasa. Riječ je o propisu koji bi trebao osigurati veću odgovornost, jasan uvid u to tko financira političke kampanje i na koji način se poruke ciljaju prema biračima. Prema novim pravilima, svaka politička poruka koja se plaća na digitalnim platformama morat će biti označena, dokumentirana i javno dostupna. U teoriji, to povećava transparentnost. U praksi, platforme poput Mete (Facebook i Instagram), koje bi morale voditi i održavati te baze podataka i osigurati usklađenost u 27 zemalja članica, procijenile su da je to logistički i pravno neizvedivo. Zbog toga su najavili da od 10. listopada više neće dopuštati objavljivanje političkih, izbornih i društvenih oglasa u EU. Drugim riječima, plaćeni politički sadržaj nestaje s Facebooka i Instagrama, a time i najveći digitalni kanal kampanja u Europi. Ova se zabrana odnosi isključivo na oglase, pa korisnici i politički kandidati i dalje mogu objavljivati političke sadržaje. 

Manje političke stranke u Hrvatskoj nisu sretne ovim potezom jer u proteklom razdoblju digitalno oglašavanje postalo ključan alat kojim su poruke slali do ciljanih biračkih skupina. Možemo! je na svojim stranicama upozorio da zbog prekršaja velikih stižu posljedice za sve. 

- Odluka velikih platformi, Meta i Google, da kao odgovor na ta pravila uopće ne prikazuju političke oglase ili one koji se bave društvenim pitanjima u EU najviše će pogoditi male aktere: lokalne inicijative, aktiviste, udruge, manjinske i građanske pokrete – sve one koji nemaju “svoje” medije ni skupe PR aparate. Njima i nama sada je teže doći do šire publike bez plaćenog dosega - naveli su. 

S obzirom da će zbog algoritama imati manji organski doseg na društvenim mrežama iz Možemo!! pozivaju sve da ostanu u kontaktu uz njihovu mailing listu Megafon.

Anka Mrak Taritaš (Glas) na Facebooku je podijelila informacije o načinima na kojima mogu ostati u komunikaciji sa svima koji su do sada čitali, komentirali i reagirali na njihove objave. Uz mogućnost da se zaprati njezina i stranačka Facebook stranica, opcija za dalju komunikaciju je i da se oni koji žele prijave za dobivanje novosti iz GLAS-a izravno e-mail pretinac. Mrak Taritaš kaže kako je bilo za očekivati da će se prije ili kasnije ovakva pravila donijeti. 

- Manje stranke su uvijek u nepovoljnijem položaju, jer za razliku od velikih poput HDZ-a i SDP-a imaju manje financijskih mogućnosti i nemaju zaposlenih. Sarkastično bih rekla da su male stranke, mali šepavi mački koji se moraju pobrinuti za svoje mjesto pod suncem. Budući da želimo doći do što više ljudi kako bi bili upoznati s našim radom, naravno da moramo iskoristit sve moguće opcije. Nema nam druge - kazala je Mrak Taritaš.   

Most je također nezadovoljan. 

- Briselski birokrati su nametnuli takve obveze društvenim mrežama da je njima bilo jednostavnije ugasiti političko oglašavanje, a to su briselski birokrati napravili kako se ne bi čuo glas suverenističkih opcija koje žele zaustaviti ilegalne migracije i koji žele vratiti Europu vrijednostima na kojima je nastala. Taj glas i te snage u Hrvatskoj predvodi Most. Unatoč nastojanjima europskih birokrata, naš glas se neće ušutkati.  Mi ćemo naći načina kako doći do svakog građanina naše zemlje - poručio je Nikola Grmoja (Most). 

OSTALO

