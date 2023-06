Šačica njih na raspravi o Zakonu o socijalnoj skrbi: 'Izmjene tek nakon štete ugledu premijera'

Ovo je već treća izmjena ovog Zakona od veljače 2022. i u ovoj, kao i u proteklim izmjenama, možemo naći niz primjedaba koje su bile jasne već kada se Zakon i donosio, kao što su one koje se tiču zabilježbe tražbine na nekretninama, ali i produljenje statusa roditelja njegovatelja, no vladajući nisu htjeli slušati. Sjetimo se samo sumraka zdravog razuma kada su odbili prijedlog produljenja statusa njegovatelja nakon smrti djeteta, a ovim Zakonom se upravo to propisuje, kao i ukidanje zabilježbe tražbine na nekretninama, na što smo, također, upozoravali, poručila je SDP-ova Martina Vlašić Iljkić tijekom rasprave o izmjenama Zakona o socijalnoj skrbi kritizirajući vladajuće zbog načina na koji donose zakone i ignoriraju oporbu.

'Kad se naštetilo ugledu premijera odlučilo se za izmjenu Zakona'

Tek nakon odbijanja prijedloga Anke Mrak Taritaš da se roditeljima njegovateljima produži status nakon smrti djeteta, a ne da drugi dan moraju trčati na burzu kako bi odmah išli na tržište rada s kojeg su izbivali godinama, a što je izazvalo ogorčenje javnosti prema HDZ-u i premijeru Andreju Plenkoviću, vladajući ipak idu u ove izmjene, podsjeća SDP-ova zastupnica.

- Kada se naštetilo ugledu predsjedniku Vlade odlučilo se za izmjenu Zakona. Ne nakon obećanja udrugama, koje godinama slušaju ista obećanja, nego nakon štete ugledu i časti Andreja Plenkovića. Podržavamo ove izmjene, ali ne i način kako se donose - naglasila je.

Tek nekolicina zastupnika na poslu: 'Još u ožujku smo čuli kako nema potrebe za izmjenama Zakona'

I ostatak je oporbe, točnije nekolicine njih koji su se pojavili danas na poslu, unatoč činjenici da su izmjene ovako važnog zakona konačno na dnevnom redu, iskritizirao Vladu i HDZ upravo zbog načina donošenja zakona, izmjena i odnosa prema oporbenim prijedlozima.

- Vrlo je zanimljiva činjenica da smo u ovoj sabornici u nekoliko navrata čuli da nema potrebe da se Zakon mijenja jer da je sve riješeno, isto kao i mišljenje Vlade iz ožujka ove godine da nema potrebe izmjena kod roditelja njegovatelja. Dobro je da je jedan vikend premijer shvatio dai ma potrebe i da se to riješilo, no pitajte se koliko je roditelja otišlo na burzu ili im je dijete umrlo u međuvremenu. Ovo nisu krumpiri, to su živi ljudi - poručila je Anka Mrak Taritaš, koja je i stjerala u ćošak HDZ po pitanju roditelja njegovatelja i uspjela izboriti da im se produži status nakon smrti djeteta.

Ona je predlagala za šest mjeseci, a vladajući su to odbili i to u prisustvu roditelja njegovatelja i njihove djece, koji su došli tog petka u ožujku pratiti uživo glasanje. Tri dana kasnije premijer Plenković shvatio je kako je to bešćutno odjeknulo u javnosti pa slavodobitno najavio kako će njegova Vlada pomoći roditeljima njegovateljima i produžiti im status za više od onoga što je Mrak Taritaš predlagala - na 10 mjeseci od smrti djeteta.

Izmjene Zakona podržavaju i HSS i Radnička fronta, ali se na vladajuće obrušila i njihova Katarina Peović jer prijedloge oporbe odbacuju, a onda idu u izmjene zakona, predlažući upravo te prijedloge kao svoje, i to nakon pritiska javnosti.

- Naravno da pozdravljamo ove izmjene, ali je neprihvatljiv način na koji se donose zakoni u ovom visokom Domu. Ne postoji nijedna afirmativna inicijativa, ni jedan zakonski prijedlog, gotovo nijedan amandman koji dolaze od oporbe, a koji će HDZ prihvatiti ako nije stavio svoj potpis na njega. Ovo je eklatantan primjer, jedan od najdramatičnijih primjera jer prvo niste prihvatili prijedlog Mrak Taritaš - istaknula je naglasivši kako je ovaj zakon o socijali zapravo zakon o cijeloj Hrvatskoj.

'Ako se doista želi urediti prava i položaj osoba s invaliditetom, onda ima još niz prijedloga za usvojiti'

Ako se doista želi urediti prava i položaj osoba s invaliditetom, onda ima još niz zakonskih prijedloga koje bi Vlada trebala usvojiti, naglasila je Mostova Marija Selak Raspudić.

- Prošli tjedan smo govorili o osobnim asistentima, ovaj o roditeljima njegovateljima. Ako doista želimo urediti prava i položaj osoba s invaliditetom i osoba koje brinu o njima, onda se ta dobra namjera vladajućih može dokazati tako se ne usvoje samo ove zakonske izmjene nakon medijskih pritisaka nego i čitav niz drugih. Da prilikom dodjele osobnih asistenata ne diskriminiramo osobe s invaliditetom na temelju toga jesu li njihovi roditelji njegovatelji rastavljeni ili oženjeni, da usvojite i moje predložene zakonske izmjene o roditeljskim i rodiljnim naknadama, a koje idu na tragu onoga na što je upozorila pravobraniteljica - da pravo na polovicu radnog vremena moraju imati i drugi srodnici koji žive u istom kućanstvu jer se ne brinu uvijek roditelji za osobe s invaliditetom nego i drugi srodnici ako roditelji više nisu živi - navela je.

Ogorčenje ponašanjem vladajućih prema oporbenim prijedlozima izrazio je i IDS-ov Emil Daus.

- Pitam se da li bi sad išao ovaj postupak da Sabor u ožujku prilikom odbijanja prijedloga kolegice Mrak Taritaš nije obvezao Vladu da ga do kraja ljetne stanke dostavi. Ovo je već treća izmjena ovog Zakona u godinu dana pa se opravdano postavlja pitanje kolika je sposobnost ljudi u resornim ministarstvima da se nikako ne pristupi sveobuhvatnom i sustavnom rješavanju problema nego kako vjetar puše - istaknuo je.

Ove izmjene podržava, ali podsjeća kako se u njima ponovno zanemarilo djecu koji brinu o svojim roditeljima.

Status roditelja njegovatelja se produžuje na 10 mjeseci, proširuje se krug korisnika, ali i onih koji imaju pravo na taj status, povećava se naknada, briše zabilježba na imovinu...

A osim što se roditeljima njegovateljima status produžuje za 10 mjeseci nakon smrti djeteta, ovim izmjenama se i proširuje krug korisnika za koje se može ostvariti pravo na status roditelja njegovatelja i njegovatelja i za onu djecu i osobe koje imaju poremećaj autističnog spektra četvrtog stupnja. Nadalje, pravo na status roditelja njegovatelja i njegovatelja može ostvariti izvanbračni drug te životni ili neformalni životni partner roditelja djeteta s teškoćama u razvoju ili osobe s invaliditetom.

Povećava se i naknada - za one s jednim djetetom s teškoćama u razvoju ili osobe s invaliditetom s 4000 na 5000 kuna (663 eura), za dijete s teškoćama u razvoju ili osobu s invaliditetom koje se ne može uključiti u programe u zajednici s 4500 na 6000 kuna (796 eura) te s 6000 na 7500 kuna (995 eura) za dvoje ili više djece s teškoćama.

Roditelji njegovatelji mogu i raditi putem ugovora o djelu i autorskog ugovora.

- Dodatno se propisuju ovlasti inspektora socijalne skrbi, koji mogu izricati mjere osobama koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi na crno, i redefinira institut zabilježbe u sustavu socijalne skrbi. Brišemo upis zabilježbe na imovinu za svu vrstu naknada kao način osiguranja. Obveza povrata sredstava ostvarenih temeljem prava na zajamčenu minimalnu naknadu, koja se potraživala od nasljednika, se isto briše u slučaju nasljednika korisnika zajamčene minimalne naknade. Ostaje institut povrata sredstava kod usluge smještaja i organiziranja stanovanja. Uvodi se i naknada za troškove prijevoza zbog školovanja koja se priznaje djetetu s teškoćama u razvoju ili osobi s invaliditetom i to polazniku srednje škole prema primjerenom programu, kao i učeniku srednje škole smještenog u udomiteljskoj obitelji koje pohađa nastavu izvan mjesta prebivališta - naveo je ministar Marin Piletić prošlog tjedna prilikom pojašnjavanja izmjena Zakona.