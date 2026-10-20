SAD blokirao isporuku Patriota Ukrajini! Trump sve češće brani agresora: 'Zelenski ne pomaže'

Ukrajini hitno trebaju američki projektili za obranu od ruskih balističkih napada, no isporuke koje su financirali europski saveznici čekaju odobrenje Washingtona. Dok Donald Trump optužuje Volodimira Zelenskog da ne želi završiti rat, ukrajinski predsjednik upozorava na sve veće probleme u vojnoj suradnji sa SAD-om.

Ukrajina se ponovno suočava s ozbiljnim problemom u obrani od ruskih raketnih napada. Dok ruske snage nastavljaju napadati ukrajinske gradove i energetsku infrastrukturu, isporuka dodatnih projektila za američke protuzračne sustave Patriot zapela je u Washingtonu. Prema izvještaju Telegrapha od 19. listopada, američka administracija još nije odobrila dio prijenosa projektila iz zemalja saveznica Ukrajini, a za njihovo je odobrenje potrebna suglasnost američkog ministra obrane Petea Hegsetha.

Američki dužnosnici rekli su The Washington Postu da Hegseth prijenose nije formalno odbio, ali nije dovršio postupak potreban za njihovo odobrenje.

Koliko je situacija ozbiljna, pokazuje podatak koji je ukrajinski dužnosnik prošlog tjedna iznio za isti list: Ukrajini je, prema njegovim riječima, ostalo još samo nekoliko presretačkih projektila za Patriot. Taj podatak nije neovisno potvrđena inventura ukrajinskih zaliha, nego procjena koju je novinama dao neimenovani ukrajinski dužnosnik.

Patriot je posebno važan zbog sposobnosti presretanja balističkih projektila, koje je teško zaustaviti bez naprednih sustava protuzračne obrane. Rusija takvim napadima, uz dronove i druge projektile, nastavlja iscrpljivati ukrajinsku obranu i gađati infrastrukturu važnu za opskrbu električnom energijom i grijanje uoči zime. Dodatni je problem što su svjetske zalihe presretačkih projektila pod pritiskom zbog rata na Bliskom istoku.

Trump: Zelenski ne želi zaustaviti rat

Zastoj u isporukama događa se u trenutku sve otvorenijeg sukoba između Donalda Trumpa i Volodimira Zelenskog. Američki predsjednik posljednjih je dana ponovno javno kritizirao ukrajinskog čelnika, a ne agresora Putina, i poručio da bi netko drugi trebao pregovarati u ime Ukrajine.

"Zelenski ne pomaže mnogo. Mislim da ne želi zaustaviti rat. Mislim da je vrijeme da netko drugi pregovara u ime Ukrajine”, rekao je Trump novinarima u Bijeloj kući 19. listopada.

Kijev takve poruke dočekuje u trenutku kada mu je američka vojna pomoć i dalje važna za obranu od ruskih napada. Ukrajinski dužnosnici smatraju da odgađanje isporuka slabi njihovu sposobnost da zaštite stanovništvo.

Trumpova administracija, s druge strane, tvrdi da želi usmjeriti napore prema završetku rata. Diplomatska komunikacija Washingtona pritom ne potvrđuje da su sve isporuke obustavljene: prema The Washington Postu, Hegseth je nastavio odobravati dio američke pomoći Ukrajini, dok su pojedini prijenosi projektila iz partnerskih zemalja ostali neriješeni.

Jedan od glavnih izvora napetosti između Washingtona i Kijeva jesu ukrajinski napadi na ruske rafinerije i drugu naftnu infrastrukturu. Ukrajina tim napadima nastoji smanjiti ruske prihode od energenata i otežati financiranje rata. Trumpova administracija, međutim, želi da Kijev obustavi takve napade, među ostalim zbog zabrinutosti oko cijena goriva.

U intervjuu za Bloomberg, objavljenom 18. listopada, Zelenski je iznio prijedlog prema kojem bi Ukrajina prestala gađati rusku infrastrukturu za proizvodnju dizela u zamjenu za dodatne projektile za sustave Patriot.

„Moj najnoviji model bio je: mi ne gađamo ruski dizel, a vi nam dajete projektile za sustave Patriot kako bismo zaštitili naše objekte”, rekao je Zelenski, za Bloomberg.

Spor je povezan i s američkim nastojanjima da smanji cijene goriva. Trump je objavio da je postignut dogovor s Rusijom o ukidanju američkih sankcija na ruski izvoz dizela. Trump je naveo da bi Rusija trebala prodati više od milijun tona dizela američkom i svjetskom tržištu. Naftni analitičari koje citira list izrazili su sumnju da bi takav dogovor bitno snizio cijene goriva, ističući da na njih utječu i rat s Iranom te poremećaji u globalnoj opskrbi naftom.

Ukrajinski napadi na ruske rafinerije tako su postali predmetom šireg spora između Washingtona i Kijeva: SAD želi zaustaviti napade na rusku energetsku infrastrukturu, dok Ukrajina traži sredstva kojima bi se zaštitila od ruskih balističkih projektila.

Ukrajina traži zaštitu dok se spor produbljuje

Spor oko Patriota pokazuje koliko je ukrajinska obrana i dalje ovisna o američkim sustavima i odlukama. Europski saveznici mogu financirati nabavu oružja, ali za prijenos određenih američkih projektila i dalje je potrebno odobrenje Washingtona. Ako ono kasni, novac koji su saveznici izdvojili ne znači da će oružje odmah stići na bojište.

Istodobno, ukrajinski napadi na rusku naftnu infrastrukturu postali su dio šireg političkog sukoba. Trump želi da ih Kijev zaustavi, a Zelenski je predložio da se takva obustava poveže s isporukom dodatnih projektila za Patriot.

Dok Washington tvrdi da želi završetak rata i odbacuje optužbe o namjernom uskraćivanju pomoći, Kijev upozorava da kašnjenja u isporukama i problemi s upozorenjima dolaze u trenutku kada Rusija nastavlja napade. Za Ukrajinu je pitanje Patriota stoga mnogo više od diplomatskog neslaganja: riječ je o sposobnosti obrane gradova i infrastrukture od projektila koje je bez naprednih sustava iznimno teško zaustaviti.

- Mislim da predsjednik Sjedinjenih Država doista ima dobar odnos s Putinom. Jedna stvar ovdje ne funkcionira. Trump trenutačno ne može prisiliti Putina da završi rat - kazao je ovog tjedna Zelenski...

A podsjetimo kako je Putin najavio da će rat u Ukrajini okončati u prvom danu mandata. A evo, prošle su gotovo dvije godine, rat traje, a Trump ne krivi agresora, već napadnute. I nastavlja braniti Putina...

*uz korištenje AI-ja