UBLAŽAVANJE NESTAŠICE GORIVA

SAD će dopustiti preprodaju venezuelske nafte Kubi

SAD će dopustiti preprodaju venezuelske nafte Kubi
Američko ministarstvo financija priopćilo je u srijedu da će dopustiti tvrtkama koje traže dozvole preprodaju venezuelanske nafte Kubi, objavljeno je na internetskoj stranici ministarstva

Odluka bi mogla pomoći u ublažavanju akutne nestašice goriva na tom otoku. Otkako je Washington preuzeo kontrolu nad izvozom venezuelanske nafte početkom siječnja, nakon uhićenja predsjednika Nicolása Madura, opskrba Kube je prestala, što je pogoršalo njezinu energetsku krizu.

Venezuela je više od 25 godina bila glavni dobavljač sirove nafte i goriva svom političkom savezniku Kubi putem bilateralnog sporazuma.

Meksiko, koji se pojavio kao alternativni dobavljač, također je obustavio isporuke Kubi otkad je u siječnju u Havanu stigla pošiljka goriva.

Nova povoljna politika izdavanja dozvola dolazi u trenutku kada velike trgovačke kuće, uključujući Vitol i Trafiguru, upravljaju velikim dijelom venezuelanskog izvoza nafte, s milijunima barela izvezenih u SAD, Europu i Indiju te još milijunima barela uskladištenih u karipskim terminalima za preprodaju.

Američki predsjednik Donald Trump upozorio je da saveznici Venezuele, koji su njezinu naftu uzimali u sklopu razmjena, otplata dugova i drugih sporazuma, sada moraju plaćati poštene tržišne cijene. Ti saveznici uključuju Kinu i Kubu.

Humanitarni i komercijalni uvjeti

Odobrenje dolazi u trenutku kada je američki državni tajnik Marco Rubio u srijedu stigao na Karibe kako bi započeo razgovore s čelnicima koji su upozorili da bi rastuća humanitarna kriza na Kubi mogla destabilizirati regiju.

Čak i s novom politikom, nije jasno može li si Kuba priuštiti kupnju nafte bez povoljnih uvjeta.

Budući da se Kuba posljednjih godina bori s plaćanjem uvoza goriva na spot tržištu, očekuje se da će svaka potencijalna kupnja od trgovaca zahtijevati uobičajene komercijalne uvjete, poput bankovnih jamstava i gotovinskih plaćanja.

Upute ministarstva financija također jasno daju do znanja da potencijalne transakcije moraju "podržavati kubanski narod, uključujući privatni sektor", što obuhvaća izvoz za komercijalnu i humanitarnu upotrebu na Kubi, dok transakcije koje uključuju ili koriste kubanskoj vojsci ili drugim vladinim institucijama neće biti obuhvaćene.

Ministarstvo financija navelo je da podnositelji zahtjeva ne moraju nužno imati osnovan pravni subjekt u SAD-u te da se ograničenja iz dozvole izdane u siječnju za široki izvoz venezuelanske nafte neće primjenjivati na Kubu.

