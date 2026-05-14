Obavijesti

News

Komentari 0
NAKON TRUMPOVIH KRITIKA

SAD će UN-u dati 1,8 milijardi dolara u humanitarne svrhe

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
SAD će UN-u dati 1,8 milijardi dolara u humanitarne svrhe
Foto: Monicah Mwangi

Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres poručio je da će nova američka sredstva biti usmjerena na spašavanje života u najtežim svjetskim krizama

Sjedinjene Države osiguravaju Ujedinjenim narodima 1,8 milijardi dolara u humanitarne svrhe, rekao je u četvrtak glavni tajnik UN-a Antonio Guterres, dodajući da će taj novac pomoći da se dopre do "milijuna ljudi s potporom koja spašava živote". Sredstva će pomoći u isporuci pomoći ljudima koji su zahvaćeni najtežom svjetskom humanitarnom krizom, rekao je Guterres. U prosincu je SAD već dao dvije milijarde dolara UN-ovom Uredu za koordinaciju humanitarnih poslova (OCHA).

CARINE NA AUTOMOBILE I KAMIONE UDAR NA EU Trump objavio nove carine od 25 posto! 'Ne pridržavaju se našeg dogovora'
UDAR NA EU Trump objavio nove carine od 25 posto! 'Ne pridržavaju se našeg dogovora'

Prije nego što je predsjednik Donald Trump preuzeo dužnost, američki financijski doprinosi OCHA-i povremeno su bili puno veći.

SAD također i dalje duguje financijski teško opterećenom UN-u milijarde u članarinama, oko dvije milijarde dolara u redovnom proračunu i oko 2,2 milijarde dolara u proračunu za mirovne misije.

IZ MINUTE U MINUTU Tajnik UN-a: Blokada Hormuza guši cijeli svijet. Izrael ubio najmanje 15 ljudi u Libanonu
Tajnik UN-a: Blokada Hormuza guši cijeli svijet. Izrael ubio najmanje 15 ljudi u Libanonu

Trump je više puta kritizirao Ujedinjene narode. Tijekom njegova mandata SAD se povukao iz brojnih UN-ovih agencija i sporazuma pod okriljem UN-a.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
USKOK IH PROVJERAVA Karate savez od države naplatio već plaćeni smještaj natjecatelja!
NOVA AFERA U SAVEZIMA

USKOK IH PROVJERAVA Karate savez od države naplatio već plaćeni smještaj natjecatelja!

Iako su strani natjecatelji preko svojih saveza plaćali smještaj na prvenstvu, državi je prikazano da je trošak od 300.000 eura platio Savez kako bi proračun pokrio više od pola tog troška. Tu je i misteriozni račun...
Što sve znamo o Matei O. (20) koja je tukla Filipinca: Nedavno prijetila curi, mahala nožem!
TRAŽE ISTRAŽNI ZATVOR

Što sve znamo o Matei O. (20) koja je tukla Filipinca: Nedavno prijetila curi, mahala nožem!

Dosta je rastresena, jako teško to sve podnosi. Riječ je o djevojci, vrlo je mlada, nema još ni 21 godinu, rekao je odvjetnik uhićene djevojke
FOTO Ovo je cura koja je prebila Filipinca. Stigla nasmijana na sud, odredili joj istražni zatvor!
TUKLA GA U CENTRU ZAGREBA

FOTO Ovo je cura koja je prebila Filipinca. Stigla nasmijana na sud, odredili joj istražni zatvor!

U četvrtak je na Županijski sud u Zagrebu dovedena 20-godišnja djevojka koja je brutalno napala filipinskog turista u centru Zagreba. Za vrijeme dolaska na sud imala je osmijeh na licu... Određen joj je istražni zatvor.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026