SAD će UN-u dati 1,8 milijardi dolara u humanitarne svrhe

Sjedinjene Države osiguravaju Ujedinjenim narodima 1,8 milijardi dolara u humanitarne svrhe, rekao je u četvrtak glavni tajnik UN-a Antonio Guterres, dodajući da će taj novac pomoći da se dopre do "milijuna ljudi s potporom koja spašava živote". Sredstva će pomoći u isporuci pomoći ljudima koji su zahvaćeni najtežom svjetskom humanitarnom krizom, rekao je Guterres. U prosincu je SAD već dao dvije milijarde dolara UN-ovom Uredu za koordinaciju humanitarnih poslova (OCHA).

Prije nego što je predsjednik Donald Trump preuzeo dužnost, američki financijski doprinosi OCHA-i povremeno su bili puno veći.

SAD također i dalje duguje financijski teško opterećenom UN-u milijarde u članarinama, oko dvije milijarde dolara u redovnom proračunu i oko 2,2 milijarde dolara u proračunu za mirovne misije.

Trump je više puta kritizirao Ujedinjene narode. Tijekom njegova mandata SAD se povukao iz brojnih UN-ovih agencija i sporazuma pod okriljem UN-a.