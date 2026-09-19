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TRUMP ZADOVOLJAN

SAD i Danska uskoro potpisuju sporazum o Grenlandu: Amerika dovodi značajne vojne snage

Piše HINA,
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SAD i Danska uskoro potpisuju sporazum o Grenlandu: Amerika dovodi značajne vojne snage
Foto: Evelyn Hockstein
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SAD, Danska i Grenland objavili su postizanje dogovora u sporu oko tog arktičkog otoka, a potpisivanje sporazuma očekuje se idući tjedan, stoji u zajedničkoj izjavi danske i grenlandske vlade

Danska vlada objavila je na platformi X da se potpisivanje sporazuma očekuje tijekom zasjedanja Opće skupštine UN-a, nakon čega slijede parlamentarne procedure potrebne za njegovo stupanje na snagu.

- Drago mi je što postoji mogućnost sklapanja dobrog sporazuma za Grenland, Kraljevinu Dansku i Sjedinjene Države - izjavila je danska premijerka Mette Frederiksen.

Američki predsjednik Donald Trump u petak je izjavio da su SAD, Danska i Grenland sklopili sporazum prema kojem će SAD razviti značajnu vojnu prisutnost na tom otoku, dok će se američkim protivnicima na Grenlandu zabraniti izgradnja vlastitih baza.

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U objavi na društvenoj mreži Truth Social, Trump je napisao da nijedan američki neprijatelj neće moći provoditi osjetljiva ulaganja na otoku bez odobrenja SAD-a te da sporazum nema rok trajanja.

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- Prema mojim uputama, surađivali smo s predstavnicima Danske i Grenlanda kako bismo zajamčili da će SAD zauvijek imati potpunu mogućnost poduzimanja potrebnih koraka na Grenlandu radi osiguravanja i obrane sigurnosti Grenlanda i SAD-a. Osim toga, od sada nijedan američki protivnik više nikada neće moći imati bazu na Grenlandu, vojnu prisutnost na Grenlandu niti provoditi osjetljiva ulaganja na Grenlandu bez našeg izričitog pisanog odobrenja - napisao je Trump.

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