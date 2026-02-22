Obavijesti

News

Komentari 2
ODGOVOR TRUMPU

Danska: Grenlandu ne treba američki brod bolnica, tamo svi imaju zdravstvenu skrb

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Danska: Grenlandu ne treba američki brod bolnica, tamo svi imaju zdravstvenu skrb
Foto: Mads Claus Rasmussen

Grenlandu ne treba ciljana zdravstvena inicijativa i pristup zdravstvenoj skrbi tamo je univerzalan, naglasile su danske vlasti nakon Trumpove izjave o slanju broda bolnice na taj autonomni danski teritorij

Admiral

Stanovništvo Grenlanda dobiva zdravstvenu skrb koja mu je potrebna. Prima je na Grenlandu, a ako postoji potreba za posebnim liječenjem, prima je u Danskoj. Dakle, ne postoji potreba za posebnom zdravstvenom inicijativom na Grenlandu, rekao je za dansku televiziju DR ministar obrane Troels Lund Poulsen.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Ovo su četiri točke sporazuma oko Grenlanda. Nema prijetnji carinama, stiže Zlatna kupola 01:10
Ovo su četiri točke sporazuma oko Grenlanda. Nema prijetnji carinama, stiže Zlatna kupola | Video: 24sata/reuters

Bez izravnog citiranja američkog prijedloga, šefica danske vlade Mette Frederiksen rekla je da je "sretna što živi u zemlji u kojoj je pristup zdravstvu slobodan i jednak za sve. Gdje osiguranja ili bogatstvo ne određuju hoće li netko dobiti dostojanstveno liječenje."

- To je isti pristup kao na Grenlandu - napisala je na Facebooku.

Kao i u Danskoj, pristup zdravstvenoj skrbi besplatan je na Grenlandu, koji sam upravlja svojim zdravstvenim sustavom, ali uvelike surađuje s Danskom. Na tom golemom arktičkom otoku postoji pet regionalnih bolnica, a ona u Nuuku prima pacijente s cijelog teritorija.

Grenlandska vlada potpisala je početkom veljače sporazum s Kopenhagenom o poboljšanju liječenja grenlandskih pacijenata u danskim bolnicama.

U subotu je Donald Trump na svojoj platformi Truth Social napisao da "šalje veliki brod bolnicu na Grenland kako bi se pobrinuo za brojne ljude koji su bolesni i koji se tamo ne liječe", ne navodeći brojke niti precizirajući tko bi od toga mogao imati koristi.

Američki predsjednik naznačio je da se operacija slanja broda provodi u koordinaciji s Jeffom Landryjem, koji je u prosincu imenovan posebnim izaslanikom Sjedinjenih Država za taj arktički otok.

Na upit DR-a, Lund Poulsen je rekao da nije obaviješten o eventualnom dolasku broda bolnice na Grenland.

- Trump stalno tvita o Grenlandu (...). To je stoga vjerojatno izraz nove normalnosti koja se uspostavila u međunarodnoj politici - ustvrdio je.

U subotu je arktičko zapovjedništvo objavilo evakuaciju člana posade američke podmornice iz medicinskih razloga u blizini Nuuka, glavnoga grada Grenlanda.

