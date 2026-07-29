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UNIŠTILI DRONOVE

SAD i Saudijci uzvratili udarac: Bombardirali ciljeve u Iraku, Iran prijeti odgovorom

Piše HINA,
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SAD i Saudijci uzvratili udarac: Bombardirali ciljeve u Iraku, Iran prijeti odgovorom
Foto: Ahmed Saad
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SAD i Saudijska Arabija u srijedu su napale proiranske paravojske u Iraku, tvrdeći da su one odgovorne za napade bespilotnim letjelicama na saudijska naftna postrojenja, što je Teheran nazvao krivom procjenom

Saudijska Arabija u utorak je objavila da je njezina protuzračna obrana uništila nekoliko dronova koji su ciljali naftna postrojenja u njenoj Istočnoj pokrajini.  Paravojske koje podržava Iran pokrenule su napade s iračkog teritorija, tvrdi glasnogovornik saudijskog ministarstva obrane Turki al-Maliki. Američko Središnje zapovjedništvo (CENTCOM) i saudijsko ministarstvo obrane kasnije su priopćili su da su dvije zemlje gađale nekoliko lokacija na istoku Iraka za koje tvrde da su korištene za usmjeravanje napada bespilotnim letjelicama. Saudijsko ministarstvo obrane navelo je kako ne traži eskalaciju, ali da će odgovoriti na svaku „agresiju”.

U razgovoru za iransku državnu televiziju, dužnosnik iranskog ministarstva obrane oštro je opovrgnuo bilo kakvu povezanost Irana s projektilima ispaljenim iz drugih zemalja prema saudijskim ciljevima. 

Taj neimenovani vojni dužnosnik, citiran na državnoj televiziji IRIB, rekao je da je pripisivanje napada na američke interese u regiji Iranu „velika pogreška u procjeni”. 

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Napadi na ciljeve u Iraku dogodili su se nakon što je Oman predložio novi regionalni sporazum usmjeren na rješavanje spora oko Hormuškog tjesnaca, prolaza kroz koji je prije rata prolazila oko petina svjetske nafte i ukapljenog prirodnog plina.

Teheran je odbacio omanski prijedlog o regionalnom zajedničkom upravljanju tjesnacem, poručivši da on nema nikakve šanse za uspjeh, rekao je u srijedu za Reuters visoki iranski dužnosnik.

SAD i Saudijska Arabija pritišću Oman da nastavi sa svojim „nerealističnim planovima” za strateški tjesnac, dodao je dužnosnik.

Iranska revolucionarna garda (IRGC) u srijedu je objavila da je napala tri naftna tankera u tjesnacu i prisilila ih na zaustavljanje nakon što su ignorirali upozorenja o plovidbi „nesigurnom i nezakonitom rutom”.

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Mornarica IRGC-a u priopćenju je navela da i dalje ima punu kontrolu nad tjesnacem te upozorila da „nezakonito američko vojno uplitanje” i usmjeravanje plovila u regiji neće proći bez odgovora.

Američko-saudijski napadi u istočnom Iraku dogodili su se samo nekoliko sati nakon što je američka vojska objavila da je njezina protuzračna obrana spriječila iznenadni iranski napad na američke trupe u regiji. IRGC je u srijedu priopćio da je ispalio nekoliko balističkih projektila na američka vojna postrojenja u Jordanu.

Jordanska vojska priopćila je da je njezina protuzračna obrana u srijedu presrela i srušila pet iranskih projektila usmjerenih na kraljevinu.

Uzajamni napadi posljednjih dana okončali su kratku stanku u borbama, nakon što je američki predsjednik Donald Trump naglo pauzirao dvotjednu američku kampanju bombardiranja, a Iran, kako se činilo, slijedio taj primjer.

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