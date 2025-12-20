SAD i saveznici upozorili Izrael i Hamas: Poštujte prekid vatre

Sjedinjene Države, Egipat, Katar i Turska pozvali su u subotu Izrael i Hamas da "poštuju svoje obveze" i "pokažu suzdržanost" u Pojasu Gaze, dan nakon sastanka na Floridi.

Američki izaslanik Steve Witkoff sudjelovao je u petak u Miamiju na sastanku s predstavnicima Turske, Katara i Egipta, posrednicima u pregovorima i jamcima krhkog prekida vatre u Pojasu Gaze, koji je stupio na snagu 10. listopada, nakon dvije godine ratovanja.

Na sastanku su razmotreni rezultati prve faze američkog mirovnog plana, koji je predviđao vraćanje Hamasovih talaca u zamjenu za stotine palestinskih zatvorenika. Također se radilo na pripremama za prelazak na drugu fazu plana.

"Potvrđujemo našu potpunu privrženost predsjednikovu mirovnom planu u 20 točaka u njegovoj cijelosti i pozivamo sve strane da poštuju svoje obveze, pokažu suzdržanost i surađuju s nadzornim mehanizmima", rekao je Witkoff, prema priopćenju objavljenom na njegovu profilu na platformi X.

Druga faza američkog plana predviđa razoružanje Hamasa, postupno povlačenje izraelske vojske s cijelog teritorija, uspostavu prijelazne vlasti i raspoređivanje međunarodnih snaga.

„Izrazili smo podršku brzoj uspostavi Mirovnog vijeća kao prijelazne administracije za civilna i sigurnosna pitanja te obnovu", dodao je Witkoff.

Nove konzultacije održat će se idućih tjedana kako bi se napredovalo prema implementaciji druge faze plana, precizirao je.

U međuvremenu, u Pojasu Gaze nastavlja se nasilje.

Hamasovo ministarstvo zdravstva objavilo je u subotu da je od stupanja na snagu prekida vatre u izraelskim napadima poginuo najmanje 401 Palestinac.

Poginula su i trojica izraelskih vojnika.

U petak je šestero ljudi poginulo u izraelskom napadu na školu koja je služila kao sklonište za prognanike, prema Civilnoj zaštiti Gaze.