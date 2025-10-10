Obavijesti

News

Komentari 0
MOL DIŽE ISPORUKE

SAD im uveo sankcije, ali stiže pomoć Mađara: 'Naši srpski prijatelji se mogu osloniti...'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
SAD im uveo sankcije, ali stiže pomoć Mađara: 'Naši srpski prijatelji se mogu osloniti...'
Foto: Bernadett Szabo

Mađarska naftna tvrtka MOL povećat će isporuke Srbiji nakon američkih sankcija rafineriji NIS, izjavio je u petak mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto

"Budući da MOL igra važnu ulogu u opskrbi Srbije sirovom naftom i gorivom... naši srpski prijatelji mogu se osloniti na povećanu opskrbu od MOL-a", rekao je Szijjarto, dodajući da ovo povećanje neće moći u potpunosti nadoknaditi nedostatak isporuka iz Hrvatske. Naftna industrija Srbije (NIS), koja je u većinskom ruskom vlasništvu, nije u četvrtak dobila novu odgodu sankcija Washingtona uvedenih ruskom energetskom sektoru. Ured za kontrolu strane imovine (OFAC) američkog ministarstva financija u kolovozu je novim jednomjesečnim produženjem licence omogućio nastavak isporuke sirove nafte NIS-u do 29. rujna, a potom dodatno do 8. listopada.

Jadranski naftovod (Janaf), kojim se nafta transportira do rafinerije u Pančevu, glavnog opskrbljivača srbijanskog tržišta naftnim derivatima, objavio je u srijedu da je ishodio licencu kojom se do 15. listopada ove godine odobrava sudjelovanje u aktivnostima koje su uobičajene i nužne za transport nafte, a u cilju dovršetka svih aktivnosti poduzetih temeljem važećeg ugovora o transportu sirove nafte.

VEĆINOM U RUSKOM VLASNIŠTVU Washington je uveo sankcije Naftnoj industriji Srbije
Washington je uveo sankcije Naftnoj industriji Srbije

Janaf, koji isporučuje između dva i tri milijuna tona nafte i ostvaruje oko 40 milijuna eura prihoda, s NIS-om je lani sklopio ugovor o transportu 10 milijuna tona nafte do kraja iduće godine.

Primjena sankcija, uvedenih u siječnju, do sada je odgađana osam puta. Sankcije Naftnoj industriji Srbije dio su kaznenog paketa sankcija Sjedinjenih Država protiv ruskog energetskog sektora, a NIS je pod lupom američkih sankcija od početka ove godine, jer više od 55 posto dionica u toj tvrtki zajedno drže ruski Gazprom Neft i Gazprom. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Možemo ju uhljebio na 3600 eura. Ovo je funkcija za koju će jedina u državi primati plaću...
OPORBA ZGROŽENA

Možemo ju uhljebio na 3600 eura. Ovo je funkcija za koju će jedina u državi primati plaću...

Marina Ivandić je potpredsjednica Skupštine Zagreba i istaknuta članica Možemo. Sada će to obavljati profesionalno. Posao je isti, ali novac drastično raste: 'Ulazimo u mandat razvoja, a ona će raditi s građanima'
Strašni detalji o dječaku koji se ugušio pizzom u Centru: Bio je sam u sobi bez struje i kreveta
STRAHOTA U RIJECI

Strašni detalji o dječaku koji se ugušio pizzom u Centru: Bio je sam u sobi bez struje i kreveta

U sobi nije bilo struje pa je bio polumrak, iako dječak nije volio mrak. Bio je zaključan većinu vremena. Spavao je na podu. Odgajatelji su ga nazivali napornim i zahtjevnim. Otišli su ranije s posla bez opravdanja
VIDEO Vučić: 'Srbija želi kupiti HEP, JANAF, ma sve! Platit ćemo 50 posto više od nekog drugog'
IZVANREDNO OBRAĆANJE

VIDEO Vučić: 'Srbija želi kupiti HEP, JANAF, ma sve! Platit ćemo 50 posto više od nekog drugog'

Ono što je najvažnije, to je da građani Srbije razumiju da to nije upereno protiv pojedinca ili nekoga u državnom aparatu, to je nešto što će pogoditi svakog građanina, rekao je Vučić

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025