SAD im uveo sankcije, ali stiže pomoć Mađara: 'Naši srpski prijatelji se mogu osloniti...'

"Budući da MOL igra važnu ulogu u opskrbi Srbije sirovom naftom i gorivom... naši srpski prijatelji mogu se osloniti na povećanu opskrbu od MOL-a", rekao je Szijjarto, dodajući da ovo povećanje neće moći u potpunosti nadoknaditi nedostatak isporuka iz Hrvatske. Naftna industrija Srbije (NIS), koja je u većinskom ruskom vlasništvu, nije u četvrtak dobila novu odgodu sankcija Washingtona uvedenih ruskom energetskom sektoru. Ured za kontrolu strane imovine (OFAC) američkog ministarstva financija u kolovozu je novim jednomjesečnim produženjem licence omogućio nastavak isporuke sirove nafte NIS-u do 29. rujna, a potom dodatno do 8. listopada.

Jadranski naftovod (Janaf), kojim se nafta transportira do rafinerije u Pančevu, glavnog opskrbljivača srbijanskog tržišta naftnim derivatima, objavio je u srijedu da je ishodio licencu kojom se do 15. listopada ove godine odobrava sudjelovanje u aktivnostima koje su uobičajene i nužne za transport nafte, a u cilju dovršetka svih aktivnosti poduzetih temeljem važećeg ugovora o transportu sirove nafte.

Janaf, koji isporučuje između dva i tri milijuna tona nafte i ostvaruje oko 40 milijuna eura prihoda, s NIS-om je lani sklopio ugovor o transportu 10 milijuna tona nafte do kraja iduće godine.

Primjena sankcija, uvedenih u siječnju, do sada je odgađana osam puta. Sankcije Naftnoj industriji Srbije dio su kaznenog paketa sankcija Sjedinjenih Država protiv ruskog energetskog sektora, a NIS je pod lupom američkih sankcija od početka ove godine, jer više od 55 posto dionica u toj tvrtki zajedno drže ruski Gazprom Neft i Gazprom.