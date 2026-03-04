SAD: Torpedom smo potopili iranski brod kod Šri Lanke

Američka ratna mornarica izvela je napad u kojem je potonula iranska fregata uz obalu Šri Lanke, potvrdila su tri američka dužnosnika za Reuters. Jedan od njih, koji je govorio pod uvjetom anonimnosti, naveo je da je udar izvela američka vojna podmornica. Prema posljednjim podacima, najmanje 140 osoba vodi se kao nestalo nakon potonuća broda. Vlasti Šri Lanke objavile su da su 32 člana posade spašena.

Hegseth: 'Potopljen je torpedom'

Američki ministar obrane Pete Hegseth na konferenciji za medije potvrdio je da je američka podmornica torpedom uništila iranski ratni brod, za koji je rekao da je “mislio da je siguran u međunarodnim vodama”.

- Potopljen je torpedom. To je prvo potapanje neprijateljskog broda torpedom od Drugog svjetskog rata - izjavio je Hegseth te dodao: 'Kao i u tom ratu... mi se borimo da pobijedimo.'

Poziv u pomoć stigao s mora

Napad se dogodio u blizini grada Galle na jugu Šri Lanka, neposredno izvan teritorijalnih voda te otočne države. Glasnogovornik tamošnjeg ministarstva obrane ranije je potvrdio da je mornarica pokrenula akciju spašavanja nakon što je s broda upućen poziv u pomoć.

Preživjeli mornari prebačeni su u Nacionalnu bolnicu u Galleu, gdje im se pruža liječnička skrb. Ministar vanjskih poslova Šri Lanke Vijitha Herath u parlamentu je rekao da su spašeni članovi posade 'kritično ozlijeđeni'.

Neslaganja oko broja nestalih

Prve informacije govorile su o najmanje stotinu nestalih, dok su pojedini izvori iz mornarice i ministarstva obrane Šri Lanke spominjali i više od sto nestalih te desetke ranjenih. Glasnogovornik mornarice kasnije je doveo u pitanje dio tih podataka, ali nije iznio precizne brojke.

Prema ranijem izvješću agencije Agence France-Presse, potonuli brod je iranska fregata IRIS Dena. Operacija traganja i spašavanja na mjestu nesreće i dalje traje.