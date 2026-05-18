WHO PROGLASIO KRIZU

SAD jača kontrole zbog ebole: Amerikanac zaražen u Kongu

Piše HINA,
Foto: Arlette Bashizi

Američki CDC uvodi pojačane zdravstvene preglede na ulasku u zemlju te privremena vizna ograničenja za putnike iz pogođenih područja, nakon što je potvrđen slučaj ebole kod američkog državljanina

Sjedinjene Države su u ponedjeljak objavile da pojačavaju zdravstvene kontrole na svojim granicama kako bi se borile protiv virusa ebole kojim je zaražen američki državljanin u Demokratskoj Republici Kongo (DRK). To je objavio Američki centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), vodeća zdravstvena agencije u Sjedinjenim Državama, nakon što je Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) proglasila izbijanje ebole u Demokratskoj Republici Kongo (RDC) globalnom zdravstvenom krizom. Washington će provesti zdravstvene preglede za putnike koji zračnim prijevozom dolaze iz pogođenih područja te će privremeno ograničiti izdavanje viza za strane državljane koji su putovali u područja u kojima je otkrivena zaraza.

Jedan Amerikanac zarazio se virusom na radu u Demokratskoj Republici Kongo, objavio je CDC. Agencija je tijekom vikenda izjavila da radi na "sigurnoj repatrijaciji malog broja Amerikanaca izravno pogođenih ovom epidemijom".

Zaražena osoba "razvila je simptome tijekom vikenda i bila je pozitivna na testu u nedjelju navečer", a trenutno se poduzimaju mjere za njegov transfer u Njemačku na liječenje, rekao je Satish Pillai, voditelj CDC-a za ebolu.

„Trenutno, CDC smatra da je neposredni rizik za stanovništvo SAD-a nizak, ali nastavit ćemo procjenjivati ​​situaciju i možemo prilagoditi mjere javnog zdravstva na temelju novih informacija“, navodi se u izjavi zdravstvene agencije.

Osim pregleda u zračnim lukama, CDC je najavio ograničenja ulaska za strane državljane koji su u posljednjih 21 dan putovali u Ugandu, Demokratsku Republiku Kongo ili Južni Sudan.

Ne postoji cjepivo niti specifičan tretman za soj odgovoran za širenje ove vrlo zarazne bolesti.

Prema najnovijim podacima koje je u nedjelju objavio ministar zdravstva u RDC-u Samuel-Roger Kamba, smrt 91 osobe povezana je s ebolom.

Prijavljeno je otprilike 350 sumnjivih slučajeva, a većina zaraženih ima između 20 i 39 godina.

