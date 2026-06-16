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DANAS ISTJEČE ROK

Vučić: Očekujem da će NIS dobiti produženje licence na 15 dana

Piše HINA,
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Vučić: Očekujem da će NIS dobiti produženje licence na 15 dana
Foto: Irakli Gedenidze

Predsjednik Srbije tvrdi da iz Washingtona dobiva signale o novom produženju licence. Istodobno istječe rok za dogovor MOL-a i Gaspromnjefta o prodaji većinskog ruskog udjela u NIS-u.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u utorak, pozivajući se na navodne dojave koje dobija iz Washingtona, da očekuje produženje licence za rad Naftne industrije Srbije (NIS) za dodatnih 15 dana. Vučićeva izjava dolazi u danu u kojem istječe rok, određen od američke američke financijske administracije (OFAC), za dogovor mađarskog MOL-a i ruskog Gaspromnjefta o kupoprodaji većinskog udjela u NIS-u, kao dijelu ruskog energetskog sektora koji je od početka 2025. pod američkim sankcijama. Istodobno, 16. lipnja je i zadnji dan roka važenja licence koju NIS ima za rad, a prošlog je tjedna uputio američkoj administraciji novi zahtjev za posebnu licencu kako bi mogao raditi i poslije današnjeg dana.

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Prema dosadašnjoj praksi, potrebna je i paralelna licenca koja omogućuje Jadranskom naftovodu (JANAF) da nastavi opskrbu rafinerije NIS-a sirovom naftom, koja svojom proizvodnjom osigurava oko 95 posto potreba srpskog tržišta naftnih derivata. 

Ukoliko MOL i Gaspromnjeft do 16. lipnja usuglase prodaju 56,15 posto ruskog udjela u NIS-u, a tu akviziciju odobri Ured za kontrolu inozemne imovine (OFAC) američkog ministarstva financija, u prethodnim dogovorima srpske i mađarske strane usuglašeno je da će Srbija povećati svoj sadašnji udio za pet posto i trajno osigurati rad rafinerije.

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NIS zatražio produženje licence

Pozivajući se na svoje neimenovane izvore, Vučić je novinarima u Tbilisiju, gdje boravi u višednevnom posjetu Gruziji, rekao kako vjeruje da će NIS dobit dodatnu licenu od "15 dana produženja".

Vučić je ocjenio da je to kratko razdoblje, ali se nada da će "ruska strana prihvatiti" sporazum o prodaji vlasništva u NIS-u mađarskoj kompaniji MOL.

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