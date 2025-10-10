SAD s Argentinom radi zamjenu valuta u iznosu od 20 milijardi $

SAD je izravno kupovao argentinske pesose i uspostavit će s argentinskom središnjom bankom mehanizam 'zamjene valuta' u iznosu od 20 milijardi dolara kako bi se riješio "akutan problem nelikvidnosti", rekao je ministar financija Scott Bessent.

- Američko ministarstvo financija spremno je odmah poduzeti sve izvanredne mjere potrebne za osiguranje stabilnosti tržišta. Argentina trenutno ima akutan problem nelikvidnosti. Međunarodna zajednica - uključujući @IMFNews - ujedinjena je u potpori Argentini i njezinoj strategiji fiskalne štednje, ali samo SAD može brzo reagirati i to ćemo i napraviti, Zato smo izravno kupovali argentinske pesose - napisao je Bessent na platformi X.

Ministarstvo financija finaliziralo je nakon četverodnevnih razgovora u Washingtonu s argentinskom središnjom bankom i dogovor o 'zamjeni valuta u iznosu od 20 milijardi dolara.

Glasnogovornik američkog ministarstva financija nije želio navesti detalje, poput iznosa kupljenih pesosa i strukture mehanizma zamjene. Mehanizam bi trebao osigurati likvidnost za trgovinu i za financijske transakcije i spriječiti velike oscilacije na tržištima.

Vijest o dogovoru potaknula je rast cijena argentinskih državnih obveznica za oko 10 posto, a dionica za otprilike 15 posto, dok je vrijednost pesosa porasla.

Sredinom rujna argentinska središnja banka bila je u tri dana prodala ukupno 1,1 milijardu dolara, najviše u gotovo šest godina, kako bi poduprla pesos i podmirila pojačanu potražnju institucionalnih ulagača za američkom valutom u uvjetima nezadovoljstva građana politikom štednje.

U takvim je uvjetima stranka libertarijanskog predsjednika Javiera Mileija La Libertad Avanza poražena na izborima u saveznoj državi Buenos Aires, a krajem mjeseca čekaju je izbori za savezni parlament.

Američki ministar financija bio je tada napisao na X-u da su "na stolu sve opcije za stabilizaciju" i pomoć Argentini.

- Opcije bi mogle uključivati swap linije (središnjih banaka - op. ur.), izravnu kupnju valuta i kupnju državnog duga denominiranog u dolarima posredstvom Fonda za stabilizaciju tečaja pri ministarstvu financija, ali i druge oblike potpore - napisao je Bessent na platformi X.