U Ženevi su počeli razgovori o mogućem multilateralnom dogovoru o kontroli nuklearnog naoružanja nakon isteka Novog START-a. Washington želi uključiti i Kinu, iako Peking zasad odbija pregovore.
SAD s Rusijom i Kinom dogovara kontrolu nuklearnog oružja
Američka delegacija u ponedjeljak se sastala s ruskim izaslanstvom u Ženevi, a u utorak će se sastati s kineskim radi razgovora o postizanju potencijalnog multilateralnog ugovora o kontroli nuklearnog naoružanja, rekao je visoki dužnosnik američkog State Departmenta.
Sjedinjene Države pozvale su na novi, širi sporazum o kontroli nuklearnog naoružanja koji bi uključio i Kinu, nakon što je istekao sporazum o ograničavanju američkog i ruskog razmještaja projektila i bojevih glava, poznat kao Novi START.
Kineski veleposlanik za razoružanje, Shen Jian, izjavio je ranije ovog mjeseca da njegova zemlja neće sudjelovati u pregovorima s Moskvom i Washingtonom.
Nije jasno hoće li sutrašnji razgovori uključivati formalne pregovore. Kineske i ruske stalne delegacije u Ženevi nisu odmah odgovorile na Reutersove zahtjeve za komentar.
Ranije u veljači, Sjedinjene Države su izjavile da je Kina provela tajni nuklearni test u lipnju 2020., što je Shen nedvosmisleno porekao.
Visoki američki dužnosnik rekao je da su već obavili dobre bilateralne razgovore s Ujedinjenim Kraljevstvom i Francuskom, koje su također članice Vijeća sigurnosti UN-a.
"Prenošenje rasprava na pet stalnih članica Vijeća sigurnosti bio je sljedeći logičan korak", izjavili su diplomati, dodajući da su optimistični.
