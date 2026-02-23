SAD s Rusijom i Kinom dogovara kontrolu nuklearnog oružja

Američka delegacija u ponedjeljak se sastala s ruskim izaslanstvom u Ženevi, a u utorak će se sastati s kineskim radi razgovora o postizanju potencijalnog multilateralnog ugovora o kontroli nuklearnog naoružanja, rekao je visoki dužnosnik američkog State Departmenta.

Sjedinjene Države pozvale su na novi, širi sporazum o kontroli nuklearnog naoružanja koji bi uključio i Kinu, nakon što je istekao sporazum o ograničavanju američkog i ruskog razmještaja projektila i bojevih glava, poznat kao Novi START.

Kineski veleposlanik za razoružanje, Shen Jian, izjavio je ranije ovog mjeseca da njegova zemlja neće sudjelovati u pregovorima s Moskvom i Washingtonom.

Nije jasno hoće li sutrašnji razgovori uključivati ​​formalne pregovore. Kineske i ruske stalne delegacije u Ženevi nisu odmah odgovorile na Reutersove zahtjeve za komentar.

Ranije u veljači, Sjedinjene Države su izjavile da je Kina provela tajni nuklearni test u lipnju 2020., što je Shen nedvosmisleno porekao.

Visoki američki dužnosnik rekao je da su već obavili dobre bilateralne razgovore s Ujedinjenim Kraljevstvom i Francuskom, koje su također članice Vijeća sigurnosti UN-a.

"Prenošenje rasprava na pet stalnih članica Vijeća sigurnosti bio je sljedeći logičan korak", izjavili su diplomati, dodajući da su optimistični.