Rusija razmatra gradnju novih nuklearnih reaktora u Iranu

Ruska državna nuklearna korporacija Rosatom razmatra gradnju još nekoliko nuklearnih reaktora velikog i malog kapaciteta u Iranu, rekao je u srijedu ministar energetike Sergej Cviljev.

Trenutno Rosatom u Iranu gradi drugi i treći reaktor u elektrani u Bušeheru, lučkom gradu na obali Perzijskog zaljeva.

"Nastavljamo s gradnjom drugog i trećeg nuklearnog reaktora (u Bušeheru), a razmatramo i gradnju dodatnih jedinica malog i velikog kapaciteta u Iranu", rekao je Cviljev novinarima nakon sastanka rusko‑iranske međuvladine komisije, osnovane radi jačanja bilateralnih odnosa.

Radna skupina razmatra to pitanje i prijedloge će podnijeti za tri mjeseca, kazao je ministar.

Čelnik Rosatoma Aleksej Lihačev rekao je u kolovozu prošle godine da je Iran zainteresiran i za velike i za male nuklearne reaktore, dodavši da su pregovori o njihovoj gradnji već počeli, napominje ruska novinska agencija Interfax.

Bušeher je zasad jedini ruski projekt velike nuklearne elektrane u Iranu.

Njemačka kompanija Kraftwerk Union AG u vlasništvu Siemensa i AEG-Telefunken počeli su graditi nuklearku u Bušeheru još 1975. godine, no radovi su prekinuti 1979. nakon Iranske revolucije i reaktori nisu dovršeni.

Godine 1995. Iran je s ruskim ministarstvom atomske energije potpisao ugovor o dovršetku gradnje, ali razvoj projekta godinama su otežavali tehnički i financijski izazovi te pritisak sa Zapada, napominje Interfax.

Elektrana je na mrežu spojena 2011., s prvim nuklearnim reaktorom kapaciteta od tisuću megavata, a Rosatom je iranskoj strani prepustio upravljanje pogonom 2013. godine.

U ožujku 2017. započela je izgradnja još dvaju nuklearnih reaktora u Bušeheru, ukupnog kapaciteta od 2.100 megavata. Rad na drugom reaktoru trebao je biti dovršen 2024., dok je dovršetak radova na trećem isplaniran do kraja ove godine, navodi Intefax.

Prije godinu dana Lihačev je objavio da je odabrana lokacija za još jednu nuklearnu elektranu u Iranu koju bi trebali projektirati ruski inženjeri, dodavši ipak da radovi na tom projektu neće započeti u skorijoj budućnosti.