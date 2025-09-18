SAD u UN-u ponovno stavio veto na nacrt rezolucije o Gazi

Sjedinjene Države u četvrtak su stavile veto na nacrt rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda kojom bi se zahtijevao trenutni, bezuvjetni i trajni prekid vatre u Gazi te ukidanje svih izraelskih ograničenja na dostavu pomoći palestinskoj enklavi.

Tekst rezolucije, koji je sastavilo izabranih 10 članova Vijeća od 15 članova, također zahtijeva trenutno, dostojanstveno i bezuvjetno oslobađanje svih talaca koje drže Hamas i druge skupine.

Tekst je dobio 14 glasova za, ali je to bio i šesti put da su Sjedinjene Države stavile veto.

"Glad u Gazi potvrđena je – ne projicirana, ne proglašena, već potvrđena", rekla je danska veleposlanica pri UN-u Christina Markus Lassen Vijeću prije glasovanja.

"Za to vrijeme, Izrael je proširio svoju vojnu operaciju u gradu Gazi, dodatno produbljujući patnju civila. Kao posljedica toga, upravo nas je ta katastrofalna situacija, taj humanitarni i ljudski neuspjeh, prisilio da danas djelujemo."

Sjedinjene Države tradicionalno štite svog saveznika na Bliskom istoku, Izrael, u Ujedinjenim narodima.

No prošli je tjedan u rijetkom potezu te naravi SAD podržao izjavu Vijeća sigurnosti kojom se osuđuju nedavni napadi na Katar, premda se u tekstu nije direktno spomenula odgovornost Izraela.

Taj je potez odraz nezadovoljstva američkog predsjednika Donalda Trumpa napadom koji je naredio izraelski premijer Benjamin Netanyahu.

No američkim vetom od četvrtka, samo tjedan dana kasnije, opet je na vidjelo izašla čvrsta diplomatska zaštita koju Izraelu pruža Washington.

Osim pet stalnih članica Vijeća sigurnosti, deset trenutačnih, koje su sve podržale tekst rezolucije su Slovenija, Alžir, Danska, Grčka, Gvajana, Pakistan, Panama, Južna Koreja, Sijera Leone i Somalija.