SAD udara na brazilske kartele: Dva će proglasiti teroristima

Američki državni tajnik objavio je da će SAD brazilske bande PCC i Comando Vermelho tretirati kao terorističke organizacije. Vlada Brazila strahuje od mogućih američkih intervencija i sankcija.

Sjedinjene Američke Države planiraju proglasiti dvije najveće brazilske kriminalne bande terorističkim organizacijama, najavio je američki državni tajnik Marco Rubio nakon poziva desne oporbe Washingtonu da to učini. Vlada brazilskog predsjednika Luiza Inacija Lule da Silve nastojala je izbjeći takve klasifikacije strahujući da bi one mogle otvoriti put eventualnoj američkoj vojnoj akciji ili sankcijama protiv banaka koje nesvjesno posluju s članovima bandi, piše Reuters. Brazilski senator Flavio Bolsonaro, koji priprema predsjedničku kandidaturu uz potporu svog oca, bivšeg predsjednika Jaira Bolsonara, rekao je da je na ovotjednom sastanku s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom od SAD-a zatražio da te bande označi kao terorističke. 

Suradnici senatora istaknuli su da je to način da se uoči listopadskih predsjedničkih izbora naglasi zabrinutost birača zbog kriminala, a istodobno istakne usklađenost s Trumpovom vladom.

Iako je bilo planirano da status strane terorističke organizacije (FTO) stupi na snagu 5. lipnja, američki State Department je već u četvrtak bande Primeiro Comando da Capital (PCC) i Comando Vermelho (CV) proglasio teroristima, priopćio je Rubio.

PCC i CV dominiraju trgovinom drogom u većem dijelu zemlje te su proširili svoje veze diljem Latinske Amerike.

Rubio je rekao da je riječ o najnasilnijim kriminalnim organizacijama u Brazilu te da se njihov utjecaj i mreže protežu diljem regije i na Sjedinjene Države.

Celso Amorim, Lulin glavni savjetnik za vanjsku politiku, oprezno je reagirao na ovu najavu.

„Međunarodna suradnja je dobrodošla, posebice u temama poput pranja novca i krijumčarenja oružja. No koristiti je kao izgovor za intervenciju je neprihvatljivo”. 

