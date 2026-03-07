Trump najavio vojnu akciju protiv kartela: Okupio čelnike

⁠Američki predsjednik Donald Trump primio je latinoameričke čelnike u subotu na Floridi kako bi najavio osnivanje vojne koalicije protiv narko kartela, u skladu s argumentom koji je iznosio tijekom svog drugog mandata. Trump je naveo narko kartele kao primarni razlog uključivanje njegove administracije u sferu Latinske Amerike, gdje je vršila pritisak na Venezuelu tijekom nekoliko proteklih mjeseci te otela venezuelanskog predsjednika Nicolasa Madura u siječnju. Najmanje desetak čelnika iz Srednje Amerike, Južne Amerike i s Kariba pridružilo se samitu "Štit Amerika", kojeg je sazvao Trump koji je i potpisao proglas o osnivanju koalicije.

"To je sjajan dio svijeta, no da bi se ispunio taj ogromni potencijal, moramo slomiti stisak kartela i kriminalnih bandi i užasnih organizacija koje u nekim slučajevima vode potpune životinje te istinski osloboditi naše ljude", rekao je Trump.

Kristi Noem bit će posebna izaslanica "Štita Amerika", objavio je Trump u četvrtak. Noem je bila ministrica domovinske sigurnosti dok je Trump nije smijenio ovaj tjedan nakon sve većih kritika Kongresa.

Subotnji skup daje Trumpu priliku da pokaže snagu bliže kući, čak iako sukob na Bliskom istoku vodi do posljedica koje možda u cijelosti ne kontrolira, poput rasta cijena nafte i plina.

No Trumpova administracija također traži načine da suzbije rastući utjecaj Kine u regiji.

Subotnji samit održao se dok se Trump priprema za razgovore s kineskim predsjednikom Xijem Jinpingom u Pekingu krajem ožujka.

Trumpova administracija nada se privući Latinsku Ameriku bliže Washingtonu nakon godina rasta kineske trgovine, kreditiranja i ulaganja u infrastrukturu u regiji.

Trumpova administracija nada se da će Latinsku Ameriku približiti Washingtonu nakon godina rastuće kineske trgovine, kreditiranja i ulaganja u infrastrukturu u regiji.

Među prisutnima bili su argentinski predsjednik Javier Milei, čileanski predsjednik Jose Antonio Kast te salvadorski predsjednik Nayib Bukele, čiji je obračun s bandama, koji su kritizirale organizacije za ljudska prava, postao model dijelu latinoameričke desnice.

Političari diljem regije obišli su Bukeleov "mega zatvor", u koji su Sjedinjene Države prošle godine deportirale više od 200 Venezuelaca bez suđenja.

Okupljanju su se pridružili predsjednik Hondurasa Nasry Asfura, koji je tijesno pobijedio na osporavanim izborima uz Trumpovu potporu te predsjednik Ekvadora Daniel Noboa, koji kopira dijelove Trumpovog gospodarskog plana te je nedavno najavio zajedničke operacije sa SAD-om u vojnom suzbijanju trgovine drogama.