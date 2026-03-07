Obavijesti

News

Komentari 0
'ŠTIT AMERIKA'

Trump najavio vojnu akciju protiv kartela: Okupio čelnike

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Trump najavio vojnu akciju protiv kartela: Okupio čelnike
Foto: Kevin Lamarque

Trump najavio vojnu koaliciju protiv narko kartela i okupio latinoameričke lidere na Floridi gdje je predstavljen savez 'Štit Amerika', a posebna izaslanica bit će Kristi Noem

Admiral

⁠Američki predsjednik Donald Trump primio je latinoameričke čelnike u subotu na Floridi kako bi najavio osnivanje vojne koalicije protiv narko kartela, u skladu s argumentom koji je iznosio tijekom svog drugog mandata. Trump je naveo narko kartele kao primarni razlog uključivanje njegove administracije u sferu Latinske Amerike, gdje je vršila pritisak na Venezuelu tijekom nekoliko proteklih mjeseci te otela venezuelanskog predsjednika Nicolasa Madura u siječnju. Najmanje desetak čelnika iz Srednje Amerike, Južne Amerike i s Kariba pridružilo se samitu "Štit Amerika", kojeg je sazvao Trump koji je i potpisao proglas o osnivanju koalicije.

"To je sjajan dio svijeta, no da bi se ispunio taj ogromni potencijal, moramo slomiti stisak kartela i kriminalnih bandi i užasnih organizacija koje u nekim slučajevima vode potpune životinje te istinski osloboditi naše ljude", rekao je Trump.

NAPADI NA BRODOVE SAD pred UN-om: Maduro i njegov narkokartel ostat će bez resursa! Bit će sankcija
SAD pred UN-om: Maduro i njegov narkokartel ostat će bez resursa! Bit će sankcija

Kristi Noem bit će posebna izaslanica "Štita Amerika", objavio je Trump u četvrtak. Noem je bila ministrica domovinske sigurnosti dok je Trump nije smijenio ovaj tjedan nakon sve većih kritika Kongresa.

Subotnji skup daje Trumpu priliku da pokaže snagu bliže kući, čak iako sukob na Bliskom istoku vodi do posljedica koje možda u cijelosti ne kontrolira, poput rasta cijena nafte i plina.

No Trumpova administracija također traži načine da suzbije rastući utjecaj Kine u regiji.

BRAT WANG Pao je kineski El Chapo! O njegovu pokušaju bijega mogli bi se snimati akcijski filmovi...
Pao je kineski El Chapo! O njegovu pokušaju bijega mogli bi se snimati akcijski filmovi...

Subotnji samit održao se dok se Trump priprema za razgovore s kineskim predsjednikom Xijem Jinpingom u Pekingu krajem ožujka.

Trumpova administracija nada se privući Latinsku Ameriku bliže Washingtonu nakon godina rasta kineske trgovine, kreditiranja  i ulaganja u infrastrukturu u regiji.

Trumpova administracija nada se da će Latinsku Ameriku približiti Washingtonu nakon godina rastuće kineske trgovine, kreditiranja i ulaganja u infrastrukturu u regiji.

OBJAVIO MINISTAR OBRANE SAD napao još jedan brod koji je navodno prevozio drogu blizu Venezuele: 'Narko teroristi'
SAD napao još jedan brod koji je navodno prevozio drogu blizu Venezuele: 'Narko teroristi'

Među prisutnima bili su argentinski predsjednik Javier Milei, čileanski predsjednik Jose Antonio Kast te salvadorski predsjednik Nayib Bukele, čiji je obračun s bandama, koji su kritizirale organizacije za ljudska prava, postao model dijelu latinoameričke desnice.

Političari diljem regije obišli su Bukeleov "mega zatvor", u koji su Sjedinjene Države prošle godine deportirale više od 200 Venezuelaca bez suđenja.

CEREMONIJA U MEKSIKU FOTO Zlatni lijes, naoružanje, glazba i pijetlovi: Pokopali El Mencha, vođu moćnog kartela
FOTO Zlatni lijes, naoružanje, glazba i pijetlovi: Pokopali El Mencha, vođu moćnog kartela

Okupljanju su se pridružili predsjednik Hondurasa Nasry Asfura, koji je tijesno pobijedio na osporavanim izborima uz Trumpovu potporu te predsjednik Ekvadora Daniel Noboa, koji kopira dijelove Trumpovog gospodarskog plana te je nedavno najavio zajedničke operacije sa SAD-om u vojnom suzbijanju trgovine drogama.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Večeras novi let za Zagreb, više od 700 Hrvata spašeno. Trump prijeti jačim udarima na Iran
IZ MINUTE U MINUTU

Večeras novi let za Zagreb, više od 700 Hrvata spašeno. Trump prijeti jačim udarima na Iran

Predsjednik Trump poručio je da neće biti pregovora s Iran nego samo 'bezuvjetna predaja', dok Izrael tvrdi da je pojačao napade na Teheran i druge ciljeve diljem zemlje tijekom prvog tjedna zajedničke ofenzive.
Kličko želi na vlast u Ukrajini: Zelenski zaprijetio 'nokautom'
UKRAJINA TRAŽI PREDSJEDNIKA

Kličko želi na vlast u Ukrajini: Zelenski zaprijetio 'nokautom'

Dok se Zelenskog doživljava kao čovjeka Londona - a ranije i Washingtona - Klička se često percipira kao “njemački kadar”. Te će nijanse u budućoj perspektivi biti itekako važne
Bivša državna tajnica Crne Gore završila na policiji zbog novog 18+ skandala. Oglasila se vlada
AFERA TRESE SUSJEDSTVO

Bivša državna tajnica Crne Gore završila na policiji zbog novog 18+ skandala. Oglasila se vlada

Nove snimke navodno prikazuju Pajković u intimnim situacijama s muškarcem za kojeg se sumnja da je Nikola Drecun, kojeg crnogorska policija traži zbog sumnje da je počinio teška kaznena djela

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026