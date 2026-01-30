SAD uklonio zastave za poginule danske vojnike. Danci su im ovako odgovorili...

Američko veleposlanstvo u Kopenhagenu izazvalo je bijes danskih veterana nakon što su ispred zgrade uklonjene zastave postavljene u čast vojnicima poginulima u Afganistanu. Video koji je objavio danski medij TV2 prikazuje zaštitara kako u utorak uklanja zastave posvećene 44 danska vojnika poginula u tom sukobu iz cvjetnih žardinjera ispred veleposlanstva, prenosi CNN.

Danska udruga veterana osudila je taj potez kao „nepotreban i neosjetljiv“ u objavi na društvenim mrežama u srijedu. Nacionalni predsjednik udruge Carsten Rasmussen rekao je da razumije ogorčene reakcije, ali je pozvao na odmjeren odgovor. „Kada oni idu nisko, mi idemo visoko i odgovaramo smireno, dostojanstveno i s obzirom“, rekao je.

Foto: Profimedia

Glasnogovornik američkog State Departmenta rekao je za CNN da postavljanje zastava nije bilo koordinirano s osobljem američkog veleposlanstva u Kopenhagenu te da veleposlanstvo nije bilo upoznato sa značenjem zastava.

Iako postavljanje takvih predmeta u pravilu nije zabranjeno, zastave, transparenti i natpisi često se uklanjaju od strane zaštitarskog osoblja na kraju njihove smjene „kao opće pravilo“, dodao je glasnogovornik.

„Dodatne zastave koje su naknadno postavljene trenutačno su na mjestu i ondje će i ostati“, rekao je glasnogovornik.

Glasnogovornik američkog veleposlanstva u Kopenhagenu rekao je za dansku televiziju TV2 da „nije postojala nikakva zlonamjerna namjera u uklanjanju zastava“. Dodao je da veleposlanstvo ima najdublje poštovanje prema danskim veteranima i svima koji su pridonijeli zajedničkoj sigurnosti, izvijestio je TV2.

Prema snimkama koje je objavio TV2, Danci su kao odgovor ispred američkog veleposlanstva postavili stotine dodatnih zastava.

Foto: Profimedia

Najnoviji diplomatski spor između dviju zemalja uslijedio je nakon što je predsjednik Donald Trump prošlog vikenda uzburkao saveznike u NATO-u kada je bez utemeljenja ustvrdio da su se snage saveza „držale malo po strani“ u Afganistanu.

Danska premijerka Mette Frederiksen u objavi na društvenim mrežama u nedjelju je Trumpove izjave nazvala „neprihvatljivima“, dodavši da je Danska pretrpjela jedne od najvećih gubitaka po glavi stanovnika u usporedbi s drugim članicama NATO-a.

Odnosi između Kopenhagena i Washingtona dodatno su se pogoršali posljednjih tjedana nakon što je Trump ponovno iznio zahtjeve za aneksijom Grenlanda, golemog autonomnog arktičkog teritorija pod upravom Danske.

Napetosti su dosegnule vrhunac prošlog vikenda kada je Trump zaprijetio uvođenjem carina europskim državama. Prijetnju je povukao nakon što je objavio da je postignut „okvir“ za budući dogovor o otoku, nakon sastanka s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom.

Detalji tog okvira još nisu objavljeni, no Trumpov neprijateljski nastup i nepredvidljivost uznemirili su Dansku, Grenland i njihove europske saveznike.