SAD upozorava na 'neizbježan' napad Hamasa na civile u Gazi

Američki State Department upozorio je u subotu na "neizbježan" napad islamističke militantne skupine Hamas na palestinske civile u Gazi.

- Taj planirani napad na palestinske civile predstavljao bi izravno i teško kršenje sporazuma o prekidu vatre i potkopao značajan napredak postignut naporima posrednika - priopćio je State Department.

SAD je izjavio da je obavijestio pokrovitelje mirovnog plana za Gazu o „vjerodostojnim izvješćima“.

Prva faza mirovnog plana između Izraela i Hamasa, koji je postignut uz posredovanje SAD-a, je u tijeku, a sastoji se od prekida vatre i razmjene talaca i zatvorenika.

- Ako Hamas napadne, poduzet će se mjere za zaštitu naroda Gaze i očuvanje integriteta prekida vatre - priopćio je State Department.