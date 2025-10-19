Obavijesti

News

Komentari 0
'PODUZET ĆEMO MJERE'

SAD upozorava na 'neizbježan' napad Hamasa na civile u Gazi

Piše hina,
Čitanje članka: < 1 min
SAD upozorava na 'neizbježan' napad Hamasa na civile u Gazi
Foto: Dawoud Abu Alkas

Prva faza mirovnog plana između Izraela i Hamasa, koji je postignut uz posredovanje SAD-a, je u tijeku, a sastoji se od prekida vatre i razmjene talaca i zatvorenika

Američki State Department upozorio je u subotu na "neizbježan" napad islamističke militantne skupine Hamas na palestinske civile u Gazi.

- Taj planirani napad na palestinske civile predstavljao bi izravno i teško kršenje sporazuma o prekidu vatre i potkopao značajan napredak postignut naporima posrednika - priopćio je State Department.

SAD je izjavio da je obavijestio pokrovitelje mirovnog plana za Gazu o „vjerodostojnim izvješćima“.

UTVRĐUJE SE IDENTITET Hamas predao još dva tijela, tvrde da im je teško pronaći ih
Hamas predao još dva tijela, tvrde da im je teško pronaći ih

Prva faza mirovnog plana između Izraela i Hamasa, koji je postignut uz posredovanje SAD-a, je u tijeku, a sastoji se od prekida vatre i razmjene talaca i zatvorenika.

ODLUKA IZRAELSKOG PREMIJERA Netanyahu naredio da prijelaz Rafah, ključan za pomoć Gazi, ostane zatvoren do daljnjega
Netanyahu naredio da prijelaz Rafah, ključan za pomoć Gazi, ostane zatvoren do daljnjega

- Ako Hamas napadne, poduzet će se mjere za zaštitu naroda Gaze i očuvanje integriteta prekida vatre - priopćio je State Department.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Što nakon propalog ugovora? Evo tko bi mogao dovršiti ratne brodove iz splitskog Brodosplita
RASKINUT UGOVOR

Što nakon propalog ugovora? Evo tko bi mogao dovršiti ratne brodove iz splitskog Brodosplita

NOVI EXPRESS Nakon što je Brodosplit jednostrano raskinuo ugovor za tri preostala broda, tvrdeći da su troškovi gradnje porasli, MORH se, kažu insajderi, sprema na poteze koje u vojnim krugovima zovu “pravnim manevrima”.
VIDEO Evo tko je Hrvat kojeg su izručili iz Kostarike: Kokainski boss bio je u bijegu 10 godina!
MIROSLAV MIKE ANIČIĆ

VIDEO Evo tko je Hrvat kojeg su izručili iz Kostarike: Kokainski boss bio je u bijegu 10 godina!

Na suđenju je tvrdio da je mislio da prevozi novac ili zlato, a ne drogu, te da su ga na to prisilili Kolumbijci kojima je navodno dugovao četiri milijuna dolara
'Imam 82 godine i studiram. Još jedan ispit mi je ostao. Ali nije mi važna diploma, nego znanje'
JUNAČINA FAKSA ANTE PAĐEN

'Imam 82 godine i studiram. Još jedan ispit mi je ostao. Ali nije mi važna diploma, nego znanje'

Ante Pađen je radni vijek proveo kao inženjer arhitekture, a onda opet, u 80-oj, upisao drugi fakultet, teologiju. Kad je krenuo u školu 1950. u Lici, imao je pločicu za pisanje i kamenu olovku, danas radi na dva računala

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025