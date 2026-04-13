SAD uvodi blokadu kod Irana: Brodovima prijeti presretanje

Američka vojska primijenit će blokadu u Omanskom zaljevu i Arapskom moru istočno od Hormuškog tjesnaca, koja će se odnositi ​​na sav brodski promet bez obzira na zastavu pod kojom brod plovi, objavilo je američko Središnje zapovjedništvo u poruci upućenoj pomorcima u koju je u ponedjeljak imao uvid i Reuters. U poruci stoji da će blokada na snagu stupiti u ponedjeljak u 14 sati po GMT-u (16 sati po srednjoeuropskom vremenu). "Svako plovilo koje ulazi ili izlazi iz blokiranog područja bez odobrenja podložno je presretanju, preusmjeravanju i može biti silom zaustavljeno", stoji u poruci. "Blokada neće ometati neutralni tranzitni prolaz kroz Hormuški tjesnac do ili iz odredišta koja nisu iranska."

Blokada "obuhvaća cijelu iransku obalu i uključuje, ali se ne ograničava na luke i naftne terminale", stoji u priopćenju te se dodaje da će prolaz humanitarnih pošiljaka, poput hrane, medicinskih potrepština i ostalih za život krucijalnih roba biti dopušten, ali će biti podložne inspekcijama.

Teheran je zaprijetio odmazdom protiv luka svojih zaljevskih susjeda nakon što se razgovorima vođenim tijekom vikenda nije uspio postići dogovor o završetku rata, što je dovelo u opasnost primirje.

Netanyahu podržao blokadu iranskih luka

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu u ponedjeljak je izrazio podršku blokadi iranskih luka, rekavši da je u bliskoj koordinaciji sa Sjedinjenim Državama po tom pitanju.

"Iran je prekršio pravila (mirovnih pregovora u Pakistanu), a predsjednik Trump odlučio je nametnuti pomorsku blokadu", izjavio je Netanyahu tijekom sastanka kabineta, prema videu koji je objavio njegov ured.

"Mi, naravno, podržavamo ovaj čvrsti stav i u stalnoj smo koordinaciji sa Sjedinjenim Državama."