PODRŠKA IZRAELA

SAD uvodi blokadu kod Irana: Brodovima prijeti presretanje

Piše HINA,
Svaki brod bez odobrenja može biti zaustavljen, Netanyahu podržao potez

Američka vojska primijenit će blokadu u Omanskom zaljevu i Arapskom moru istočno od Hormuškog tjesnaca, koja će se odnositi ​​na sav brodski promet bez obzira na zastavu pod kojom brod plovi, objavilo je američko Središnje zapovjedništvo u poruci upućenoj pomorcima u koju je u ponedjeljak imao uvid i Reuters. U poruci stoji da će blokada na snagu stupiti u ponedjeljak u 14 sati po GMT-u (16 sati po srednjoeuropskom vremenu). "Svako plovilo koje ulazi ili izlazi iz blokiranog područja bez odobrenja podložno je presretanju, preusmjeravanju i može biti silom zaustavljeno", stoji u poruci. "Blokada neće ometati neutralni tranzitni prolaz kroz Hormuški tjesnac do ili iz odredišta koja nisu iranska."

PRIJETI ESKALACIJA SAD pokreće blokadu iranskih luka nakon propalih pregovora
Blokada "obuhvaća cijelu iransku obalu i uključuje, ali se ne ograničava na luke i naftne terminale", stoji u priopćenju te se dodaje da će prolaz humanitarnih pošiljaka, poput hrane, medicinskih potrepština i ostalih za život krucijalnih roba biti dopušten, ali će biti podložne inspekcijama.

Teheran je zaprijetio odmazdom protiv luka svojih zaljevskih susjeda nakon što se razgovorima vođenim tijekom vikenda nije uspio postići dogovor o završetku rata, što je dovelo u opasnost primirje. 

PROPALI PREGOVORI Iran: 'Hormuz je i dalje pod našom kontrolom...'
Netanyahu podržao blokadu iranskih luka

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu u ponedjeljak je izrazio podršku blokadi iranskih luka, rekavši da je u bliskoj koordinaciji sa Sjedinjenim Državama po tom pitanju.

"Iran je prekršio pravila (mirovnih pregovora u Pakistanu), a predsjednik Trump odlučio je nametnuti pomorsku blokadu", izjavio je Netanyahu tijekom sastanka kabineta, prema videu koji je objavio njegov ured.

KRAJ PREGOVORA NIŠTA OD DOGOVORA! Vance: Iran se ne odriče nuklearnog oružja, odbili su naše uvjete
"Mi, naravno, podržavamo ovaj čvrsti stav i u stalnoj smo koordinaciji sa Sjedinjenim Državama."

Veliko slavlje u Mađarskoj, Vučić čestitao Magyaru, stižu brojne reakcije iz cijele regije
VELIKE PROMJENE

Veliko slavlje u Mađarskoj, Vučić čestitao Magyaru, stižu brojne reakcije iz cijele regije

Nakon 16 godina završila je vladavina Viktora Orbana u Mađarskoj! Vođa oporbene Tisze Peter Magyar i službeno ima, nakon što su svi glasovi prebrojani službenu većinu
LIKVIDACIJA U ZAGREBU Mladić (22) iz BiH ubijen s dva hica iz pištolja zbog kockarske svađe?
UHITILI JEDNOG ČOVJEKA

LIKVIDACIJA U ZAGREBU Mladić (22) iz BiH ubijen s dva hica iz pištolja zbog kockarske svađe?

Ubijen je s dva hica iz pištolja u poslovnom objektu u kojem se nalaze bilijarski stolovi i automati
FOTO Ovako je Orban ljetovao u Hrvatskoj. Magyar ga je često prozivao: Viktore, tko to plaća?
POTOP VIKTORA ORBANA

FOTO Ovako je Orban ljetovao u Hrvatskoj. Magyar ga je često prozivao: Viktore, tko to plaća?

Peter Magyar je noćna mora Viktora Orbana koja se i ostvarila. Dugo je objavljivao je fotografije Orbana s ljetovanja u Hrvatskoj uz pitanje tko to sve plaća. A Orban se nije skrivao, pa su ga uslikali i čitatelji 24sata

