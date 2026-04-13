SAD pokreće blokadu iranskih luka nakon propalih pregovora

Američka vojska priopćila je da će u ponedjeljak početi blokadu cjelokupnoga pomorskog prometa koji ulazi i izlazi iz iranskih luka i obalnih područja, nakon što pregovorima tijekom vikenda nije postignut dogovor o okončanju rata s Iranom, čime je ugroženo krhko dvotjedno primirje, piše agencije Reuters. Pregovori u Islamabadu, koji su trajali od subote do nedjelje ujutro, bili su prvi izravni sastanak SAD-a i Irana u više od jednog desetljeća i razgovori na najvišoj razini od Islamske revolucije u Iranu 1979. Pregovori su održani nekoliko dana nakon što je u utorak počelo primirje, s ciljem okončanja šest tjedana borbi u kojima su tisuće ljudi diljem Zaljeva ubijene, ugušene vitalne opskrbe energijom i potaknuti strahovi od šireg regionalnog sukoba.

Američko središnje zapovjedništvo priopćilo je da će se američka blokada, koja počinje u ponedjeljak u 10 sati po istočnom vremenu (14 sati GMT), "nepristrano provoditi protiv plovila svih nacija koja ulaze ili izlaze iz iranskih luka i obalnih područja, uključujući sve iranske luke u Perzijskom i Omanskom zaljevu".

Brodovi u tranzitu kroz Hormuški tjesnac prema lukama koje nisu u Iranu i iz njih neće biti zaustavljani, priopćila je američka vojska. Dodatne informacije bit će dostavljene komercijalnim pomorcima putem formalne obavijesti prije početka blokade, navodi se.

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u nedjelju da će američke snage također presresti svako plovilo u međunarodnim vodama koje je platilo pristojbu Iranu.

"Nitko tko plati nezakonitu pristojbu neće imati siguran prolaz na otvorenom moru", napisao je Trump na društvenim mrežama, dodajući: "Svaki Iranac koji puca na nas ili na miroljubiva plovila bit će RAZNESEN U PAKAO!" Dodao je da će američka mornarica početi uništavati mine koje su Iranci ispustili u Hormuškom tjesnacu, uskom grlu za oko 20 posto svjetske opskrbe energijom.

Dok su podaci o brodarstvu pokazali da su tri supertankera puna nafte prošla kroz tjesnac u subotu, tankeri su se u ponedjeljak klonili plovnog puta, prije američke blokade. Referentne cijene sirove nafte porasle su za više od 7 posto na preko 100 dolara po barelu u ponedjeljak ujutro u Aziji, dok je dolar skočio, a terminski ugovori na američke dionice pali nakon objave blokade.

"Trump želi brzo rješenje", rekla je Dana Stroul, bivša visoka dužnosnica Pentagona tijekom Bidenove administracije, a sada u Washingtonskom institutu za bliskoistočnu politiku. "Stvarnost je da je ovu misiju teško provesti samostalno i vjerojatno je neodrživa na srednjoročnom i dugoročnom planu", dodala je.

Nakon Trumpovih prvih izjava u nedjelju, Iranska revolucionarna garda upozorila je da će se približavanje vojnih brodova tjesnacu smatrati kršenjem primirja te da će se s njima postupati oštro i odlučno, naglašavajući rizik od opasne eskalacije.

Američki dužnosnik rekao je da je Iran odbacio poziv Washingtona na prekid obogaćivanja uranija, demontažu svih glavnih postrojenja za obogaćivanje i transfer visoko obogaćenog uranija.

Iran je također odbio američke zahtjeve da Iran prestane financirati Hamas, Hezbolah i hutiste, kao i da u potpunosti otvori Hormuški tjesnac, dodao je dužnosnik.

Iranski mediji izvijestili su da postoji dogovor o nizu pitanja, ali da su tjesnac i iranski nuklearni program glavne točke spoticanja.

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči rekao je da se Iran "suočio s maksimalističkim zahtjevima, pomicanjem ciljeva i blokadom" kada je bio samo nekoliko centimetara udaljen od "islamabadskog memoranduma o razumijevanju". "Nula naučenih lekcija", dodao je. "Dobra volja rađa dobru volju. Neprijateljstvo rađa neprijateljstvo."

Čak i ako se primirje održi, mnogi analitičari očekuju da će proći neko vrijeme prije nego što se protok energije kroz Zaljev vrati u normalu, što će značiti više cijene goriva i jaču inflaciju za globalno gospodarstvo. Trump je u emisiji "Sunday Briefing" na Fox Newsu rekao da bi cijene nafte i benzina mogle ostati visoke do međuizbora u studenom, što je rijetko priznanje potencijalnih političkih posljedica rata.

Predsjednik iranskog parlamenta Mohamad Bager Galibaf objavio je kartu cijena benzina u području Washingtona na društvenim mrežama s komentarom: "Uživajte u trenutnim brojkama na benzinskim crpkama. S takozvanom 'blokadom', uskoro ćete biti nostalgični za benzinom od 4-5 dolara", dodao je.