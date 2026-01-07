Obavijesti

INCIDENT NA MORU

Drama na Atlantiku: Amerikanci se žele ukrcati na naftni tanker, štiti ga ruska ratna podmornica

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Hakon Rimmereid

Američka Obalna straža zajedno s vojnim snagama uspjela je konačno obuzdati tanker nakon intenzivne potjere koja je trajala više od dva tjedna, tijekom koje su brodovi SAD-a pokušali nekoliko puta bezuspješno presresti i ukrcati se na plovilo

Admiral

Američki brodovi i ratni helikopteri u srijedu su započeli zapljenu naftnog tankera povezanog s Venezuelom nakon višednevne potjere preko Atlantika, prenosi Reuters.

Prema informacijama koje je Reuters dobio od visokih dužnosnika, brod nekada poznat kao Bella -1 godinama je izbjegavao američke sankcije i prikriveno prevozio sirovu naftu iz Venezuele i Irana, što Washington kvalificira kao financiranje terorizma i “neregularnih režima”.  Inače, riječ je o tankeru pod ruskom zastavom kojeg štiti ruska podmornica.

Američka Obalna straža zajedno s vojnim snagama uspjela je konačno obuzdati tanker nakon intenzivne potjere koja je trajala više od dva tjedna, tijekom koje su brodovi SAD-a pokušali nekoliko puta bezuspješno presresti i ukrcati se na plovilo. 

Bijela kuća ne popušta. Glasnogovornica Karoline Leavitt poručila je da SAD “neće samo stajati i promatrati kako sankcionirani tankeri nesmetano plove morem i pune džepove režima koji podržavaju terorizam”, jasno poručivši kako će takve operacije biti nastavljene. 

Situacija je dodatno rasplamsala međunarodne tenzije jer bi ova zapljena mogla potaknuti oštrije sukobe s Rusijom, koja je prema izvještajima u posljednjih dana aktivno pokušavala zaštititi tanker mijenjajući mu zastavu i dodjeljujući mu rusku registraciju kako bi spriječila američku akciju. 

U Venezueli, koja već mjesecima trpi zbog blokade američkih sankcija, ovi potezi izazivaju bijes. Caracas je ranije takve akcije nazvao “međunarodnim piratstvom”, dok je opozicija u zemlji upozorila da bi gospodarski utjecaj mogao biti razoran — s naftom koja se gomila u skladištima jer brodovi ne žele riskirati izlazak u otvoreno more. 

SAD je već ranije zaplijenio barem jednom super­tanker s venezuelanskom naftom, a najnoviji potezi pokazuju da Washington nastoji zaustaviti izvore prihoda režima Nicolása Madura — iako se svijet sve više pita: Je li ovo samo početak šireg rata na morima?

