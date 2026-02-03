SAD: Zastupnički dom odobrio kraj djelomične blokade vlade

Zastupnički dom američkog Kongresa tijesno je u utorak odobrio dvostranački dogovor kojim će se okončati djelomična blokada rada savezne vlade te ga poslao predsjedniku Donaldu Trumpu na potpisivanje.

Zakonom će se obnoviti isteklo financiranje obrane, zdravstva, rada, obrazovanja, stanovanja i drugih agencija te privremeno produžiti financiranje Ministarstva domovinske sigurnosti dok zakonodavci pregovaraju o mogućim izmjenama u provedbi imigracijskih zakona. Financiranje tih agencija isteklo je u subotu budući da Kongres nije djelovao na vrijeme kako bi spriječio blokadu koja nije rezultirala većim poremećajima u radu vladinih službi.

Dogovor je već usvojen u Senatu uvjerljivom dvostranačkom većinom te sada ide Trumpu na potpisivanje.

Zastupnički dom pod kontrolom republikanaca usvojio ga je s 217 glasova „za” i 214 „protiv”, pri čemu je 21 republikanac glasao protiv, a 21 demokrat za prijedlog.

Demokrati traže nova ograničenja Trumpovih agresivnih metoda provedbe imigracijskih zakona nakon ubojstva dvoje američkih državljana koje su prošli mjesec u Minneapolisu usmrtili savezni agenti.

Neki republikanci s desnog krila stranke bezuspješno su pokušali izmijeniti nacrt zakona kako bi uključili odredbu o pooštravanju uvjeta za glasanje. Republikanci u Zastupničkom domu imaju većinu od samo 218 naspram 214 zastupnika, što znači da uz ujedinjenu demokratsku opoziciju mogu izgubiti samo jedan republikanski glas.

Posljednja blokada rada vlade trajala je rekordna 43 dana u listopadu i studenom, pri čemu je na prisilni dopust bilo poslano stotine tisuća saveznih radnika, što je američko gospodarstvo stajalo gotovo 11 milijardi dolara.