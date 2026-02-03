Amerikanci srušili iranski dron Šehid, tvrde da je letio prema nosaču u Arapskom moru

Američki borbeni zrakoplov F-35 srušio je iranski dron tipa Šehid-139 nakon što je letjelica krenula prema nosaču zrakoplova Abraham Lincoln u Arapskom moru. Incident se dogodio u utorak, u trenutku kada su odnosi između Sjedinjenih Američkih Država i Irana ponovno na rubu eskalacije.

Prema dostupnim informacijama, dron se približavao američkom ratnom brodu, a američka vojska reagirala je preventivno i uklonila prijetnju iz zraka. Detalji o točnoj udaljenosti i trajanju incidenta zasad nisu objavljeni.

Sve se događa u osjetljivom sigurnosnom trenutku, nakon novog incidenta u Hormuškom tjesnacu. Tamo su, prema navodima, mali naoružani brodovi uz iransku obalu pokušali zaustaviti naftni tanker Stena Impero, koji plovi pod američkom zastavom i dio je američkog vojnog programa nabave goriva.

Tanker je, dok je prolazio kroz taj strateški važan morski prolaz, kontaktiran putem radija, no nastavio je planiranom rutom i nije mijenjao smjer unatoč zahtjevima. Iranski mediji objavili su da su pomorske snage Irana upozorile brod da napusti iranske teritorijalne vode jer navodno nije predočio potrebnu pravnu dokumentaciju.

Nakon upozorenja, plovilo je odmah napustilo područje, izvijestila je iranska poluslužbena novinska agencija Fars.

Cijeli događaj zbio se u ulaznom pomorskom koridoru Hormuškog tjesnaca, uskom, ali ključnom prolazu koji povezuje Perzijski zaljev s ostatkom svijeta. Kroz taj tjesnac prolazi oko četvrtine ukupne svjetske pomorske trgovine naftom, što svaki incident u tom području čini globalno osjetljivim.