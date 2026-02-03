Obavijesti

News

Komentari 6
NOVE NAPETOSTI

Amerikanci srušili iranski dron Šehid, tvrde da je letio prema nosaču u Arapskom moru

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Amerikanci srušili iranski dron Šehid, tvrde da je letio prema nosaču u Arapskom moru
Foto: 24sata

Napetosti između Washingtona i Teherana dodatno su eskalirale u Arapskom moru i Hormuškom tjesnacu, jednom od najvažnijih svjetskih plovnih pravaca

Admiral

Američki borbeni zrakoplov F-35 srušio je iranski dron tipa Šehid-139 nakon što je letjelica krenula prema nosaču zrakoplova Abraham Lincoln u Arapskom moru. Incident se dogodio u utorak, u trenutku kada su odnosi između Sjedinjenih Američkih Država i Irana ponovno na rubu eskalacije.

NAKON PRIJETNJI SAD i Iran ponovno za stolom: Razgovarat će o nuklearnom programu i sankcijama
SAD i Iran ponovno za stolom: Razgovarat će o nuklearnom programu i sankcijama

Prema dostupnim informacijama, dron se približavao američkom ratnom brodu, a američka vojska reagirala je preventivno i uklonila prijetnju iz zraka. Detalji o točnoj udaljenosti i trajanju incidenta zasad nisu objavljeni.

Sve se događa u osjetljivom sigurnosnom trenutku, nakon novog incidenta u Hormuškom tjesnacu. Tamo su, prema navodima, mali naoružani brodovi uz iransku obalu pokušali zaustaviti naftni tanker Stena Impero, koji plovi pod američkom zastavom i dio je američkog vojnog programa nabave goriva.

SMILOVALI MU SE Najpoznatiji iranski prosvjednik pušten na slobodu. Optužili ga da je vodio rat protiv boga
Najpoznatiji iranski prosvjednik pušten na slobodu. Optužili ga da je vodio rat protiv boga

Tanker je, dok je prolazio kroz taj strateški važan morski prolaz, kontaktiran putem radija, no nastavio je planiranom rutom i nije mijenjao smjer unatoč zahtjevima. Iranski mediji objavili su da su pomorske snage Irana upozorile brod da napusti iranske teritorijalne vode jer navodno nije predočio potrebnu pravnu dokumentaciju.

Nakon upozorenja, plovilo je odmah napustilo područje, izvijestila je iranska poluslužbena novinska agencija Fars.

POJAČANE NAPETOSTI Teheran: Američki napad može dovesti do regionalnog sukoba
Teheran: Američki napad može dovesti do regionalnog sukoba

Cijeli događaj zbio se u ulaznom pomorskom koridoru Hormuškog tjesnaca, uskom, ali ključnom prolazu koji povezuje Perzijski zaljev s ostatkom svijeta. Kroz taj tjesnac prolazi oko četvrtine ukupne svjetske pomorske trgovine naftom, što svaki incident u tom području čini globalno osjetljivim.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
DOZNAJEMO Plenković i Tomašević čuli su se telefonom: Imamo detalje razgovora...
EKSKLUZIVNO

DOZNAJEMO Plenković i Tomašević čuli su se telefonom: Imamo detalje razgovora...

Premijer je, kako doznaju 24sata, Tomaševiću "jasno dao do znanja da Vlada neće odustati od namjere da organizira sama doček", govori naš sugovornik. Evo što su si još njih dvojica poručili...
Maloljetnici se sinoć sukobili u Zagrebu, došlo je do pucnjave: Jedno dijete propucano u nogu
UŽAS

Maloljetnici se sinoć sukobili u Zagrebu, došlo je do pucnjave: Jedno dijete propucano u nogu

Liječnička pomoć maloljetniku i četirima osobama, 52-godišnjakinji uz još troje maloljetnika, pružena je u Kliničkom bolničkom centru Zagreb gdje je utvrđeno da su lakše ozlijeđeni
Prodaje 'Ćaćin Galeb': 'Zovu me cijelu noć za Sanaderov avion'
A MOŽE I ZAMJENA

Prodaje 'Ćaćin Galeb': 'Zovu me cijelu noć za Sanaderov avion'

Nije u voznom stanju i stoji 15.000 eura. Vlasnik kaže da je moguća i zamjena za auto ili motocikl. Sanader je s s tom Cessnom letio u Milano, Beč, Rim...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026