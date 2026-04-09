KAOS U IRSKOJ

ŠALJU VOJSKU NA ULICE Veliki prosvjedi u Irskoj zbog rasta cijena goriva: Promet u kolapsu

Foto: Conor Humphries/REUTERS

Irski ministar pravosuđa Jim O’Callaghan kazao je u četvrtak da je zatražena pomoć Irskih obrambenih snaga! Vojska će biti angažirana za uklanjanje velikih vozila koja blokiraju skladišta goriva...

U Irskoj su nastavljeni veliki prosvjedi zbog naglog rasta cijena goriva. Promet je u kolapsu, traktori, autobusi i teška teretnavozila blokiraju ključne prometnice u gradovima, blokirano je i više skladišta goriva... Prosvjedi su izazvali brojne probleme, neki se žale kako hitne službe ne dolaze na vrijeme, drugi spominju propuštene preglede u bolnicama, treći govore kako ne mogu doći do članova obitelji, piše The Irish Post.

U kolapsu je i javni promet, gradske linije ili kasne ili jednostavno ne dolaze. Iz policije kažu kako pregovaraju s prosvjednicima kako bi se ublažile posljedice za cijelo društvo...

VELIKI UDAR INFLACIJE Seljaci na koljenima! Ključni plavi dizel u mjesec dana skuplji 70 posto: 'Dolaze teški dani...'
- Iako su prosvjedi mirni, oni uzrokuju značajne smetnje u pojedinim dijelovima zemlje - naveli su iz policije te dodali da su primili brojne dojave o otežanom kretanju hitnih službi i građana.

Vehicles block access to Dublin's O'Connell Street
Irski ministar pravosuđa Jim O’Callaghan kazao je u četvrtak da je zatražena pomoć Irskih obrambenih snaga! Vojska će biti angažirana za uklanjanje velikih vozila koja blokiraju skladišta goriva i kritičnu nacionalnu infrastrukturu.

ODBILI PONUDU VLADE Britanija: Liječnici šest dana u štrajku, sustav gubi milijune
- Blokada kritične infrastrukture neće se tolerirati. Vlasnici vozila trebaju ih odmah ukloniti. Ne bi se kasnije trebali žaliti na eventualnu štetu nastalu tijekom uklanjanja -poručio je ministar. „

Foto: Brian Lawless/PRESS ASSOCIATION

Cijene goriva u Irskoj posljednjih tjedana drastično su porasle kaosa na Bliskom istoku. Prosvjednici, koje čine razni prijevoznici, poljoprivrednici i obrtnici, traže hitnu intervenciju države, smanjenje poreza i ograničavanje cijena.

KOMPANIJE REŽU BROJ LINIJA Zračni promet pred krizom: Gorivo nestaje, letovi se ukidaju
Blefer ostao bez muda: 'SAD je ostao izvan igre jer neće moći diktirati pravila oko pregovora'
PRIMIRJE NA STAKLENIM NOGAMA

Blefer ostao bez muda: 'SAD je ostao izvan igre jer neće moći diktirati pravila oko pregovora'

SAD i Iran pristali su na dvotjedno primirje, tijekom kojeg će pregovarati. Stručnjaci: Nije gotovo, Izrael neće odustati od rata
Ovo je 'Pavlekov popis' s kojim je uhvaćen Eror? Na njemu su skijaši, članovi HOO-a, HRT-ovac
PAVLEK JE U KAZAHSTANU?!

Ovo je 'Pavlekov popis' s kojim je uhvaćen Eror? Na njemu su skijaši, članovi HOO-a, HRT-ovac

Na popisu su i glavni tajnik HOO-a Siniša Krajač, direktor ureda olimpijskog programa HO-a Damir Šegota i njegov sin, kao i Gordan Previšić, šef Skijališta Sljeme. Previšić negira primanje novca iz HSS-a.
NOVO ISTRAŽIVANJE Velike bijele psine se vraćaju u Jadran, idealan je za razmnožavanje?
UPALI U MREŽE

NOVO ISTRAŽIVANJE Velike bijele psine se vraćaju u Jadran, idealan je za razmnožavanje?

Zabilježena su dva suvremena slučaja ulova mladunaca, jedinki u prvoj godini života, 2018. uz obalu Hrvatske te 2025. uz obalu Crne Gore. Takvi ulovi predstavljaju optimizam za biologe

