ŠALJU VOJSKU NA ULICE Veliki prosvjedi u Irskoj zbog rasta cijena goriva: Promet u kolapsu

U Irskoj su nastavljeni veliki prosvjedi zbog naglog rasta cijena goriva. Promet je u kolapsu, traktori, autobusi i teška teretnavozila blokiraju ključne prometnice u gradovima, blokirano je i više skladišta goriva... Prosvjedi su izazvali brojne probleme, neki se žale kako hitne službe ne dolaze na vrijeme, drugi spominju propuštene preglede u bolnicama, treći govore kako ne mogu doći do članova obitelji, piše The Irish Post.

U kolapsu je i javni promet, gradske linije ili kasne ili jednostavno ne dolaze. Iz policije kažu kako pregovaraju s prosvjednicima kako bi se ublažile posljedice za cijelo društvo...

- Iako su prosvjedi mirni, oni uzrokuju značajne smetnje u pojedinim dijelovima zemlje - naveli su iz policije te dodali da su primili brojne dojave o otežanom kretanju hitnih službi i građana.

Foto: Conor Humphries/REUTERS

Irski ministar pravosuđa Jim O’Callaghan kazao je u četvrtak da je zatražena pomoć Irskih obrambenih snaga! Vojska će biti angažirana za uklanjanje velikih vozila koja blokiraju skladišta goriva i kritičnu nacionalnu infrastrukturu.

- Blokada kritične infrastrukture neće se tolerirati. Vlasnici vozila trebaju ih odmah ukloniti. Ne bi se kasnije trebali žaliti na eventualnu štetu nastalu tijekom uklanjanja -poručio je ministar. „

Foto: Brian Lawless/PRESS ASSOCIATION

Cijene goriva u Irskoj posljednjih tjedana drastično su porasle kaosa na Bliskom istoku. Prosvjednici, koje čine razni prijevoznici, poljoprivrednici i obrtnici, traže hitnu intervenciju države, smanjenje poreza i ograničavanje cijena.



