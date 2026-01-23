Obavijesti

stručnjakinja za ADHD

Sanaderova kći Bruna gostovala na Sky Newsu: Govorila je o problemu koji pati sve više ljudi

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Private Psychiatry London

Kći bivšeg premijera kao stručnjakinja o mentalnom zdravlju na britanskoj televiziji

Kći bivšeg hrvatskog premijera Ive Sanadera, dr. Bruna Sanader Vukadinović, pojavila se kao gošća jutarnjeg programa britanskog televizijskog kanala Sky News, gdje je govorila o poremećajima spavanja i poremećaju pažnje s hiperaktivnošću (ADHD) kod odraslih.

Dr. Sanader Vukadinović danas je direktorica privatne londonske klinike Private Psychiatry te u Ujedinjenom Kraljevstvu radi kao psihijatrica s dodatnom edukacijom iz medicine spavanja i liječenja ADHD-a kod odraslih osoba. Uz privatnu praksu, profesionalno iskustvo stjecala je i u okviru britanskog javnog zdravstvenog sustava (NHS).

U razgovoru za Sky News istaknula je da se poremećaji spavanja često banaliziraju i svode na probleme životnog stila, iako je riječ o ozbiljnim zdravstvenim stanjima s dugoročnim posljedicama. Govorila je o nesanici, poremećajima cirkadijalnog ritma te o utjecaju kronično lošeg sna na mentalno i tjelesno zdravlje.

Posebno se osvrnula na povezanost poremećaja spavanja i ADHD-a kod odraslih, navodeći da se brojni pacijenti godinama bore s problemima poput otežanog uspavljivanja, ubrzanih misli u večernjim satima i neosvježavajućeg sna, često i prije nego što im se ADHD uopće dijagnosticira.

Naglasila je važnost detaljne kliničke obrade kako bi se isključili drugi poremećaji spavanja, poput apneje u snu, sindroma nemirnih nogu ili parasomnija, umjesto da se svi simptomi automatski pripisuju nesanici ili ADHD-u.

Dr. Bruna Sanader Vukadinović završila je Medicinski fakultet te se specijalizirala za psihijatriju. Psihijatrijsku edukaciju stekla je u Sveučilišnoj bolnici Ludwig Maximilian u Münchenu, a karijeru je nastavila u Ujedinjenom Kraljevstvu, gdje danas živi i radi.

