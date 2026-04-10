'TO JE NUŽNO'

Sanchez traži europsku vojsku 'već sutra': EU mora ojačati

Piše HINA,
Sanchez traži europsku vojsku 'već sutra': EU mora ojačati
Španjolska je spremna raditi na stvaranju zajedničke vojske Europske unije „već sutra“ jer jedino tako europske "osrednje sile" mogu dobiti na sigurnosnoj i obrambenoj važnosti u današnjem svijetu, rekao je u petak španjolski premijer Pedro Sanchez. „Spremni smo napredovati prema zajedničkoj europskoj vojsci, ne za deset ili dvije godine, nego odmah. Već sutra, ako se mogu tako kolokvijalno izraziti“, izjavio je u Barceloni na forumu European Pulse posvećenom budućnosti Europe. Sanchez smatra da stvaranje zajedničke vojske nije stvar izbora nego nužnost s obzirom na aktualne ratove u Ukrajini i na Bliskom istoku, te napetosti u svijetu. "Europska unija se sastoji od osrednjih sila u području obrane i sigurnosti, a kao takvi možemo biti značajni jedino ako izgradimo zajednički vojsku“, rekao je Sanchez.

Napomenuo je da je to nužno kako „drugi ne bi koristili“ ranjivost zemalja EU-a u tom području.

'NEPRIJATELJI IZRAELA' Nova kriza: Netanyahu izbacio Španjolsku iz nadzora primirja
Španjolski socijalist je to izjavio uslijed krhkog primirja između SAD-a i Irana, te uslijed napada Izraela na Libanon, u trenutku dok Bruxelles nema većeg utjecaja na tamošnja događanja. Španjolska je ranije odbila zahtjev američkog predsjednika Donalda Trumpa o povećanju ulaganja u kupnju oružja na 5 posto BDP-a, koliko je zatražio od svih članica vojnog NATO saveza.

Madrid je osim toga zatvorio svoj zračni prostor za američke avione koji bi  mogli sudjelovati u napadu na Iran, a također je preko svojih luka zabranio izvoz oružja u Izrael, optuživši dvije zemlje za vođenje nezakonitog rata protivnog međunarodnom pravu.

SAD i Izrael su zbog toga kritizirali Španjolsku pri čemu joj je Trump u ožujku zaprijetio trgovinskim sankcijama.

PROVELI VELIKU ANKETU Španjolce pitali koga smatraju najvećom prijetnjom za svjetski mir. Putin više nije prvi na listi
Sanchez, kojeg iduće godine čekaju parlamentarni izbori, rekao je u petak da ulaganje u zajedničku obranu i sigurnost EU-a mora biti popraćeno naporom u drugim područjima, poput rasta gospodarstva i poticanja izgradnje više socijalnih stanova.

