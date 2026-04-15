Saudijska Arabija najavljuje tri milijarde dolara za Pakistan

Pakistanski ministar financija Muhammad Aurangzeb rekao je da je Rijad, uz novu potporu, najavio i odluku o pomicanju roka otplate postojećeg zajma od pet milijardi dolara na dulje razdoblje. „Ministar Aurangzeb rekao je da podrška stiže u kritičnom trenutku za potrebe Pakistana za vanjskim financiranjem i da će pomoći u jačanju deviznih rezervi i bilance plaćanja“, priopćilo je pakistansko ministarstvo financija.

Pakistanu do kraja mjeseca stiže na naplatu dug prema Ujedinjenim Arapskim Emiratima od 3,5 milijardi dolara, a podmirenje te obaveze opteretilo bi njegove devizne rezerve, koje su 27. ožujka iznosile oko 16,4 milijarde dolara.

Dug prema UAE-u iznosi otprilike 18 posto tih rezervi.

Pakistan ustraje u održavanju deviznih rezervi „u skladu sa svojim obvezama prema tržištima i u okviru programa koji podržava MMF“, naglasilo je ministarstvo.

U okviru pakistanskog programa s MMF-om, vrijednog sedam milijardi dolara, Islamabad cilja do lipnja povećati devizne rezerve na više od 18 milijardi dolara.

Glasnogovornik saudijskog ministarstva financija potvrdio je objavu pakistanskog ministra, rekavši da će nova potpora Rijada ojačati pakistansku platnu bilancu.

Saudijski ministar financija Mohammed Al-Jadaan bio je u prošli petak u Pakistanu, što je jedan izvor upoznat s tim pitanjem opisao kao izraz ekonomske podrške, ne navodeći pojedinosti.

Potez naglašava produbljivanje odnosa između Rijada i Islamabada nakon prošlogodišnjeg sklapanja saveza o uzajamnoj obrani, primjećuje Reuters.