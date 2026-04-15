Obavijesti

News

Komentari 1
Saudijska Arabija najavljuje tri milijarde dolara za Pakistan

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Ken Cedeno

Saudijska Arabija obvezala se pružiti dodatnu financijsku potporu Pakistanu u iznosu tri milijarde dolara kako bi olakšala otplatu njegovog duga Ujedinjenim Arapskim Emiratima, objavio je Islamabad

Pakistanski ministar financija Muhammad Aurangzeb rekao je da je Rijad, uz novu potporu, najavio i odluku o pomicanju roka otplate postojećeg zajma od pet milijardi dolara na dulje razdoblje. „Ministar Aurangzeb rekao je da podrška stiže u kritičnom trenutku za potrebe Pakistana za vanjskim financiranjem i da će pomoći u jačanju deviznih rezervi i bilance plaćanja“, priopćilo je pakistansko ministarstvo financija.

Pakistanu do kraja mjeseca stiže na naplatu dug prema Ujedinjenim Arapskim Emiratima od 3,5 milijardi dolara, a podmirenje te obaveze opteretilo bi njegove devizne rezerve, koje su 27. ožujka iznosile oko 16,4 milijarde dolara.

Dug prema UAE-u iznosi otprilike 18 posto tih rezervi.

Pakistan ustraje u održavanju deviznih rezervi „u skladu sa svojim obvezama prema tržištima i u okviru programa koji podržava MMF“, naglasilo je ministarstvo.

VELIKI PREGOVORI Svijet čeka odluku: JD Vance stigao u Pakistan na pregovore
U okviru pakistanskog programa s MMF-om, vrijednog sedam milijardi dolara, Islamabad cilja do lipnja povećati devizne rezerve na više od 18 milijardi dolara.

Glasnogovornik saudijskog ministarstva financija potvrdio je objavu pakistanskog ministra, rekavši da će nova potpora Rijada ojačati pakistansku platnu bilancu.

IZ MINUTE U MINUTU Kreće plovidba u Perzijskom zaljevu. Vode se teški pregovori
Saudijski ministar financija Mohammed Al-Jadaan bio je u prošli petak u Pakistanu, što je jedan izvor upoznat s tim pitanjem opisao kao izraz ekonomske podrške, ne navodeći pojedinosti.

Potez naglašava produbljivanje odnosa između Rijada i Islamabada nakon prošlogodišnjeg sklapanja saveza o uzajamnoj obrani, primjećuje Reuters.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
SAD šalje tisuće vojnika na Bliski istok? Iran: 'Još jedan naš brod uspio je proći Hormuz'
IZ MINUTE U MINUTU

SAD šalje tisuće vojnika na Bliski istok? Iran: 'Još jedan naš brod uspio je proći Hormuz'

Već punih 46 dana traje rat u Iranu. U Washingtonu je održana prva runda razgovora između Izraela i Libanona, dok SAD istodobno otkriva detalje pomorske blokade Irana, a Teheran poručuje da će je zaobići trgovinom preko svojih granica. Napetosti dodatno rastu nakon što je teretni brod pogođen projektilima u Omanskom zaljevu, Kina zaprijetila protumjerama zbog američkih poteza
Bačić kaže da je 18 m2 dovoljno za mladu osobu. Provjerili smo njegove kvadrate, zemljišta...
IMOVINSKA KARTICA

Bačić kaže da je 18 m2 dovoljno za mladu osobu. Provjerili smo njegove kvadrate, zemljišta...

Dok se mladima nudi takva budućnost, u imovinskoj kartici ministra Branka Bačića sasvim je druga stambena realnost
Péter Magyar bijesan je izjurio iz predsjedničke palače nakon sastanka: 'Ostavka, odmah!'
ESKALIRALO NA SASTANKU

Péter Magyar bijesan je izjurio iz predsjedničke palače nakon sastanka: 'Ostavka, odmah!'

Magyar je poručio da Sulyok "nije sposoban utjeloviti jedinstvo mađarske nacije, nije dostojan biti čuvar vladavine prava u Mađarskoj"

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026