Savezni sudac naredio puštanje 5-godišnjaka i oca pritvorenih u raciji ICE u Minnesoti

Dječak - viđen na sada viralnoj fotografiji koja ga prikazuje kako nosi plavu kapu u obliku zeca ispred svoje kuće dok savezni agenti stoje u blizini - bio je jedan od četiri učenika koje su imigracijski službenici pritvorili ranije ovog mjeseca u predgrađu Minneapolisa, prema podacima Javnog školskog okruga Columbia Heights.

- Slučaj ima svoj izvor u loše osmišljenoj i nesposobno provedenoj vladinoj težnji za dnevnim kvotama deportacije, očito čak i ako to zahtijeva traumatiziranje djece - napisao je američki okružni sudac Fred Biery u presudi objavljenoj u subotu.

- U konačnici, podnositelji zahtjeva mogu se, zbog nejasnog imigracijskog sustava Sjedinjenih Država, vratiti u svoju domovinu, prisilno ili samodeportacijom. Ali taj rezultat trebao bi se postići uređenijom i humanijom politikom od one koja je trenutno na snazi - navodi se.

Ekvadorski dječak i njegov otac, koji su legalno ušli u Sjedinjene Države kao tražitelji azila, poslani su u obiteljski pritvorski centar u Dilleyju u Teksasu, rekao je prethodno agenciji Reuters njihov odvjetnik Marc Prokosch.

Prokosch i Ministarstvo domovinske sigurnosti nisu odmah odgovorili na zahtjeve za komentar.

Naoružani i maskirani policajci priveli su, uz Liama, dvojicu 17-godišnjaka i jednog 10-godišnjaka, rekla je prošli tjedan nadzornica školskog okruga Zena ​Stenvik.