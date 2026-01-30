VIDEO Batman u SAD-u poludio na Gradsko vijeće zbog ICE-a: Ne molim vas, ja j****o zahtijevam

Situacija s agentima ICE-a (imigracijske službe) u SAD-u toliko izmiče kontroli da se u sve morao uključiti Batman?!

Sve se odigralo u Santa Clari, gdje je na sjednicu gradskog vijeća ovog tjedna stigao muškarac odjeven u kostim Batmana. Nije riječ o šali, već o bijesnim prosvjedu protiv planova da agenti ICE-a budu dio osiguranja nadolazećeg Super Bowla...

03:45 'Batman' došao na sastanak gradskog vijeća

Prerušeni muškarac, na popisu govornika naveden samo kao "Batman" održao je strastven govor u svoje tri minute, a kako je vrijeme prolazilo, postajao je sve ljući..

​- Koji ku*** mi ovdje radimo? - zagrmio je na startu, referirajući se na ono što smatra neaktivnošću gradskih vlasti.

Njegov govor, koji je ubrzo postao viralan na društvenim mrežama, bio je usmjeren na zabrinutost da će savezna Služba za imigraciju i carinu (ICE) iskoristiti sportski spektakl za provođenje imigracijskih racija.

​- Mjesecima ste se pripremali za ovaj događaj. Ljudi umiru na našim ulicama svaki dan u ovoj zemlji jer dopuštamo ovoj saveznoj vladi da gazi po vama - poručio je vijećnicima i dodao kako bi potencijalno na stotine maskiranih agenata moglo doći u grad ubijati ljude.

Batman je zatražio od vijeća da hitno donese odluku kojom se jamči da nikakvi gradski resursi, podaci ili osoblje neće biti ustupljeni saveznim agentima za imigracijske operacije. Prisutne dužnosnike, osim jednog, nazvao je kukavicama i izdajicama...

​- Može li itko od vas otići kući svojoj djeci i reći im da ste učinili sve što ste mogli da zaštitite njihove školske kolege, njihove bake i djedove? Mislim da ne možete - zagrmio je Batman.

Kako mu je vrijeme za govor istjecalo, ton mu je postao još oštriji...

- U ovom trenutku stojim pred vijećem kukavica. A ako ne djelujete, niste samo kukavice. Vi ste izdajice. Ne molim vas, ja j****o zahtijevam da pokažete barem trunku j'***e hrabrosti. Učinite nešto - kazao je Batman za kraj.

Pozadina ovog govora su sve veće napetosti u SAD-u zbog agresivnih taktika imigracijskih službi. Zabrinutost je eskalirala nakon nedavnih događaja u Minneapolisu, gdje su savezni agenti tijekom operacija ubili dvoje prosvjednika. Iako Trump poručuje kako su akcije agenata bile opravdane, većina javnosti se ne slaže.

Super Bowl LX, finale sezone američkog nogometa, treba se održati 8. veljače na stadionu Levi's u Santa Clari, a u njemu će se sučeliti New England Patriotsi i Seattle Seahawksi.

Agenti ICE-a sudjelovali su na prošlim velikim sportskim događajima uglavnom u operacijama protiv trgovine ljudima i krivotvorene robe, lokalni dužnosnici potvrdili su da očekuju njihovu prisutnost i ovaj put, no opseg njihovih ovlasti ostaje nejasan.

