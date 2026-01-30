Obavijesti

Savjetnik ministra: 'Fiskalizacija 2.0. odvija se uredno uz početne dječje bolesti'

Fiskalizacija 2.0. uredno se odvija uz početne dječje bolesti,  fokus je na edukaciji korisnika, a ne na kažnjavanju, a do jučer je fiskalizirano gotovo šest milijuna računa, rečeno je u petak na konferenciji Fiskalna održivost i strateška ulaganja u novom geopolitičkom kontekstu. 

Tijekom konferencije koju su organizirali zagrebački Ekonomski fakultet i Deloitte, savjetnik ministra financija Matej Bula kazao je da se Fiskalizacija 2.0. odvija prema očekivanjima. 

"Sustav ima određenih poteškoća, no znali smo da će se one dogoditi s obzirom na broj korisnika. Do jučer je fiskalizirano gotovo šest milijuna računa", rekao je Bula.

Ministarstvo je prema njegovim riječima usredotočeno a edukaciju korisnika, e ne na njihovu kažnjavanju. Porezna uprava, naveo je, odgovorila je na 5.600 upita korisnika, a niz je upita i dalje na čekanju.

Pogodnosti novoga sustava razotkrit će se kada se otklone početne "dječje bolesti", rekao je.

Osobito važnim smatra uspostavu središnjega registra stanovništva, koji ocjenjuje strateški važnim za državu. 

Smatra da su porezne izmjene koje su provođene zadnjih godina pale na plodno tlo kod jedinica lokalne samouprave, jer je velik broj njih propisao stope poreza na nekretnine u novom rasponu, a tu je, smatra, i primjerenije paušalno oporezivanje u turizmu.

Isto tako, broj obveznika poreza na dohodak od imovine s osnove iznajmljivanja smještaja u turizmu porastao je za 21 posto.

"Novi porezi nisu uništili turističku aktivnost", rekao je Bula, istaknuvši značajan izlazak iz sive zone. Nadalje, mogućnost oslobađanja od poreza na dohodak koristi 12.552 povratnika u Hrvatsku, a Bula se nada da će taj broj rasti. 

Što se tiče učinaka planiranog ukidanja poreza na dohodak za umirovljenike, mirovina bi se za tu skupinu povećala za nešto više od 150 eura godišnje, rekao je.

Voditeljica hrvatskog ureda Deloittea i partnerica u Odjelu poreza Helena Schmidt rekla je da živimo u vremenu geopolitičkih neizvjesnosti, ali i da u razgovoru s klijentima primjećuje očekivanja pozitivnih pomaka u poboljšanju regulatornog okvira, kako bi se potaknuo gospodarski rast.

