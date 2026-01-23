Obavijesti

IZNIJELI KLJUČNE ZAHTJEVE

UGP predao zahtjeve i peticiju Ministarstvu: 'Fiskalizaciju 2.0 treba uvesti bez kazni i zastoja'

HINA
UGP predao zahtjeve i peticiju Ministarstvu: 'Fiskalizaciju 2.0 treba uvesti bez kazni i zastoja'
Zagreb: Ministar Primorac obratio se medijima nakon sjednice Vlade | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Udruga Glas poduzetnika (UGP) je naglasila da digitalizacija mora olakšavati poslovanje, a ne stvarati dodatno administrativno i tehničko opterećenje

Više od 9.400 poduzetnika i građana poručilo je da se Fiskalizacija 2.0 mora uvoditi bez straha od kazni i zastoja u poslovanju, a tim povodom održan je sastanak predstavnika UGP-a i Ministarstva financija, na kojem je UGP predao peticiju i iznio ključne zahtjeve za olakšavanje provedbe sustava, priopćeno je u petak.

Na sastanku se raspravljalo o problemima u prijelaznoj fazi provedbe Fiskalizacije 2.0, koji u najvećoj mjeri pogađaju poduzetnike i računovođe. Udruga Glas poduzetnika (UGP) je naglasila da digitalizacija mora olakšavati poslovanje, a ne stvarati dodatno administrativno i tehničko opterećenje.

Ključni zahtjevi UGP-a upućeni Ministarstvu se pritom odnose na nekažnjavanje poduzetnika u prijelaznoj fazi, što uključuje službenu odluku da se najmanje šest mjeseci neće primjenjivati kazne za nenamjerne i negrube pogreške u provedbi Fiskalizacije 2.0.

Traže i zaštitu poduzetnika od kazni dok čekaju službeni odgovor nadležne institucije o ispravnoj KPD oznaci, kao i odgodu predaje godišnjeg financijskog izvještaja (GFI), najmanje dva mjeseca za male i mikro poduzetnike, s ciljem njihovog administrativnog rasterećenja.

Zahtijevaju i lakšu promjenu informacijskog posrednika, standardizaciju tehničkih rješenja, kao i privremeno alternativno zaprimanje računa, što podrazumijeva mogućnost knjiženja i plaćanja računa u slučajevima tehničkih poteškoća, osobito kada su problemi uzrokovani sustavima ili posrednicima, a ne poduzetnicima, kako bi se spriječili zastoji u naplati i poslovanju.

Naposljetku, tu je i zahtjev za jedinstvenim sustavom za poslovanje s građanima, što znači "izbjegavanje paralelne primjene Fiskalizacije 1.0 i 2.0 te dodatnih troškova za poduzetnike".

UGP ističe da cilj ovih zahtjeva nije zaustavljanje digitalizacije, već njezino provedivo, stabilno i partnersko uvođenje, u interesu svih dionika.

Cilj zahtjeva nije zaustavljanje digitalizacije, već njezino provedivo, stabilno i partnersko uvođenje, u interesu svih dionika

UGP su na sastanku predstavljali predsjednik Boris Podobnik, dopredsjednici Bruno Samardžić i Lana Šiljeg, te članica Nadzornog odbora Ivana Ožegović.

Ispred Ministarstvo financija na sastanku su bili ministar Marko Primorac, državna tajnica Tereza Rogić Lugarić, ravnatelj Porezne uprave Božidar Kutleša, zamjenica i pomoćnica ravnatelja Porezne Marijana Vuraić Kudeljan i Renata Kalčić.

