Sazvao je sjednicu: Plenković će danas raspustiti lički HDZ?

Andrej Plenković, predsjednik HDZ-a, sazvao je za danas poslijepodne izvanrednu sjednicu Predsjedništva i Nacionalnog vijeća stranke na kojoj bi, prema neslužbenim informacijama iz vodstva, mogao biti raspušten županijski odbor ličkog HDZ-a, piše Večernji list.

To bi mogao biti Plenkovićev odgovor na pobunu HDZ-a u Lici i jučerašnju novinsku konferenciju na kojoj je župan Darko Milinović napao ministra Tomislava Ćorića i središnjicu HDZ-a zbog izbora Tomislava Kovačevića, umjesto kandidatkinje ličkog HDZ-a, za novog ravnatelja Plitvica.

Raspusti li vrh HDZ-a, zaista, lički HDZ to bi značilo da Darko Milinović nema podršku Andreja Plenkovića, a upravo je njegovu podršku zatražio jučer na konferenciji.

Raspusti li Nacionalno vijeće ličku organizaciju, imenovat će povjerenstvo i povjerenika koji će najviše šest mjeseci, do novih izbora za ŽO, upravljati organizacijom. To znači da bi do izvanrednih izbora organizaciju vodili ljudi po izboru vrha stranke, a ne vršiteljica dužnosti Ivanka Krmpotić koju su nakon ostavke Darka Milinovića na mjesto šefa županijske organizacije imenovali lički HDZ-ovci.