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BORBA S ZARAZOM

Problemi s afričkom svinjskom kugom ne staju: 'Situacija je gora nego 2023. godine...'

Piše Luka Safundžić,
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Problemi s afričkom svinjskom kugom ne staju: 'Situacija je gora nego 2023. godine...'
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storyeditor/2026-07-18/PXL_250723_101804544.jpg | Foto: Igor SobanPIXSELL
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Vlasnik 340 usmrćenih svinja najavio je tužbu protiv ministarstva poljoprivrede

Sad nam je jedan od prioriteta da obranimo Brodsko-posavsku županiju, ona je na samoj granici i dosta je izložena migraciji divljih svinja, rekao nam je sugovornik iz Ministarstva poljoprivrede vezano za situaciju oko afričke svinjske kuge. Kako nam je potvrđeno, u posljednja 24 sata nije zabilježeno novi izbijanja ove bolesti.

- Mislim da je sad situacija dosta gora nego 2023. Pozivam sve uzgajivače da se drže mjera, kako bi se svinjokolja ove godine mogla održati - govori nam naš sugovornik.

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Podsjetimo, kako je HRT objavio, inspekcija je utvrdila da je veterinarska tehničarka iz Đakova, prema vlastitu priznanju, izdala potvrde iako većina svinja nije bila klinički pregledana. Prema nalazima inspekcije, tehničarka je samoinicijativno otišla na farmu gdje je pregledala samo 28 svinja. Pregled se sastojao od mjerenja temperature i vizualnog pregleda, a pregledane životinje bile su označene kako se ne bi ponavljalo uzorkovanje. Također je koristila žig ovlaštenog veterinara bez njegova znanja.

U svojoj izjavi navela je da je od nje zatraženo izdavanje pet svjedodžbi za oko 700 svinja različitih kategorija - krmača, nazimica i prasad - pasmine crna slavonska svinja. Podatke je unijela na temelju putnih listova koje joj je dostavio djelatnik farme, a nije provjeravala stanje u službenoj aplikaciji jer je smatrala da za to nema potrebe.

Ovlašteni veterinari su u tom razdoblju navodno bili angažirani na suzbijanju bolesti na drugoj lokaciji, dok je ovlašteni veterinar bio na godišnjem odmoru.

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Ministar David Vlajčić ranije je objavio kako je u Jalžabetu lokalni veterinar spriječio iskrcaj više od 300 svinja bez propisanih identifikacijskih oznaka, dopremljenih iz Slavonije. Vlasnik farme s koje su svinje otpremljene na zapad Hrvatske kaže da ne bježi od svog dijela odgovornosti te priznaje da svinje nisu bile propisno označene ušnim markicama.

- Zakon je za tu nepravilnost jasno propisao sankciju. Jasno stoji propisano kad se ide u usmrćivanje svinja. Ministar se nije držao zakona, a to će sad završiti i na sudu - rekao je Dražen Lozić, uzgajivač svinja. Ponovio je da su njegove svinje imale uredne veterinarske papire.

- Svinje su upućene iz registriranog objekta u registrirani objekt. Jedini nedostatak je propust mojega djelatnika koji nije markirao sve svinje - kaže Lozić. Dodaje i kako nije znao što je napravila nadležna Veterinarska ustanova.

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- Mi tjedno radimo papire i nikad nismo imali problema. Vidio sam da je nadležni veterinar, a da je njihova djelatnica izdala te veterinarske papire na temelju našeg zahtjeva, to je uobičajena procedura. Kako je došlo do pogreške prilikom izdavanja, to ne znam - rekao je Lozić.

Podsjetimo, ministar Vlajčić je ranije najavio da će početkom tjedna biti održana nova sjednica Nacionalnog kriznog stožera za afričku svinjsku kugu, na kojoj će se donijeti dodatne mjere usmjerene na zaštitu domaće proizvodnje i smanjenje šteta za sektor. 

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