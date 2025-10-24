SDP optužio ministricu Hrstić i HDZ za toleriranje korupcije

SDP-ovi saborski zastupnici optužili su u petak ministricu Irenu Hrstić i vladajući HDZ da toleriraju korupciju u zdravstvu, posebno u sustavu javnih nabava, upozorivši da su afere u tom području gotovo svakodnevne, te da su troškovi za posebno skupe lijekove porasli za 228 posto. „Korupcija u zdravstvu nije ni puzajuća, nego širom otvorena. Sustav je neefikasan i koruptivan, a najveći je problem u javnoj nabavi. Svakim danom izlaze nove afere, a resorno ministarstvo šuti“, rekao je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić na konferenciji za novinare u Hrvatskom saboru.

Istaknuo je da je zdravstvo postalo poligon za političke i interesne mreže, a ministricu zdravstva Irenu Hrstić optužio da u godinu dana nije provela ni jednu najavljenu antikorupcijsku mjeru.

Predsjednica SDP-ova Savjeta za zdravstvo i sport Sara Medved podsjetila je da je Hrstić prošlog studenoga, preuzimajući dužnost, među prvim mjerama obećala reviziju svih hitnih ugovora javne nabave vrijednih više od 100 tisuća eura.

„Mi nemamo pojma u kakvom je to stanju. Čak je prije ljeta ministrica rekla da je gotovo, pa je ministarstvo to opovrgnulo. Ne znamo ni tko je u tom povjerenstvu. Dakle, u godinu dana ministarstvo nije bilo sposobno revidirati sumnjive ugovore, a afere iz područja javne nabave svakim danom izlaze na vidjelo“, rekla je Medved.

Osnovati nacionalnu agenciju za objedinjenu javnu nabavu

Kao ključnu protumjeru SDP predlaže osnivanje nacionalne agencije koja bi vodila objedinjenu javnu nabavu za cijeli sustav. „Ako država pregovara za 20 mikroskopa, cijena je niža. Sadašnji model odgovara HDZ-u i njihovim partnerima jer se u rascjepkanim nabavama može ‘loviti u mutnom’. Tako love već deset godina i to je jedna od rak-rana zdravstvenog sustava“, naglasio je Hajdaš Dončić.

Medved je dodatno pojasnila da bi centralizirana nabava stavila državu u snažniju pregovaračku poziciju, dok bi za manje postupke trebalo uvesti model EU marketplacea – katalog unaprijed ugovorenih cijena iz kojeg ustanove biraju potrebne lijekove i opremu.

Kaže kako je sadašnji sustav netransparentan jer građani ne mogu dobiti jasan uvid u trošenje javnog novca, uključujući ugovore HZZO-a. „Potrebno je vratiti Agenciju za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu u samostalan položaj, izvan ministarstva, jer ako je u okviru ministarstva, ona ne može neovisno nadzirati rad tog istog ministarstva“, ustvrdila je te dodala da takva apsurdna situacija traje od 2018. godine.

"Moramo omogućiti sigurno, anonimno i učinkovito prijavljivanje svih nepravilnosti te zaštitu tzv. zviždača, ali i obveznu reakciju institucija na svaku prijavu", istaknula je.

SDP-ovci tvrde da je loše upravljanje razlog što su troškovi posebno skupih lijekova u posljednjih deset godina porasli za 228 posto, dok su istodobno liste čekanja duge a građani žive kraće od prosjeka EU.

"Nažalost, hrvatski građani žive tri godine manje od prosjeka EU. Drugi smo po smrtnosti od malignih bolesti u Europi. Velik dio anomalija mogao bi se izbjeći boljim upravljanjem i smanjivanjem listi čekanja", poručio je Hajdaš Dončić naglasivši da "zdravlje u Hrvatskoj ne smije biti privilegij bogatih, već dostupno svima".