Zurovec biračima 2024. obećao da 'neće s HDZ-om'. Plenkoviću sad osigurao 78. ruku u Saboru

​Ljudi su svoje rekli, pisali su da ne idem s HDZ-om, pa ni neću, ustvrdio je u travnju 2024. Dario Zurovec za 24sata, netom nakon što je preferencijalnim glasovima osigurao saborski mandat. Nepune dvije godine kasnije, Zurovec je postao 78. ruka vladajuće većine, a "famozna kava" s premijerom Andrejom Plenkovićem označila je jedan od najzvučnijih političkih preokreta ovog saziva Sabora.

Od raskola s Fokusom do 'kave s premijerom'

Zurovec je u Sabor 2024. ušao s posljednjeg mjesta liste koalicije Fokus-Republika, nošen preferencijalnim glasovima. Odmah nakon izbora pokrenuo je anketu na Facebooku i, kako je tvrdio, poslušao jasan naputak birača: ne s HDZ-om. Taj stav slijedila je i njegova tadašnja stranka Fokus službenom odlukom, a Zurovec je poručivao da su mu bliži razgovori sa SDP-om, s kojim ima "solidnu komunikaciju".

Idila s Fokusom nije dugo trajala. U kolovozu 2024. Zurovec napušta stranku zbog unutarstranačkih sukoba, odlučno negirajući da je to priprema za prelazak HDZ-u: "Da sam htio otići, već bih otišao". No, nakon osnivanja vlastite liste, retorika se počela mijenjati. Početkom 2026., usred krize vladajućih oko DP-ovog Josipa Dabre, Zurovec je javno poručio kako nema ništa protiv da "popije kavu s premijerom". Ta "kava" ubrzo je dobila i konkretne uvjete.

Zagreb: Dario Zurovec na današnjem glasovanju u Saboru | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Kao "ulaznicu" za razgovor Zurovec je istaknuo revitalizaciju željezničke pruge prema Svetoj Nedelji i Samoboru. Neslužbeno se spominjala i druga ambicija: podrška HDZ-a njegovoj kandidaturi za župana Zagrebačke županije. Dok su iz Banskih dvora poručili da su lokalni izbori zasebna tema, interes oko pruge pokazao se podudarnim. Sastanak je održan, a Zurovec ga je opisao kao "konstruktivan i ugodan".

'Bit ću dio većine, HDZ ima milijun mana, ali...'

Svoj politički zaokret Zurovec je na koncu opravdao pragmatizmom i fokusom na projekte.

​- Bit ću dio većine. HDZ ima milijun mana, ali suradnja s Možemo u Zagrebu je nikakva. Mi smo njima neka periferija - objasnio je.

Na pitanje hoće li mu birači zamjeriti iznevjereno obećanje, odgovorio je da su ga izabrali da napravi nešto konkretno. Njegov glas 6. ožujka 2026. i formalno je potvrdio novu, 78. ruku Plenkovićeve parlamentarne većine.