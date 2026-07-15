SDP-ovac: 'Vlada birokratski želi usporiti istrage EPPO-a, jedino njima ljudi vjeruju'

Marković je to rekao komentirajući odluku ministra pravosuđa Damira Habijana da ne prihvati zahtjev glavne europske tužiteljice Laure Kövesi za imenovanjem još dva delegirana europska tužitelja u Hrvatskoj. Dodao je i da ga takva ministrova odluka ne iznenađuje te podsjetio da je uslijedila nakon javnih istupa Laure Kövesi i reakcije premijera Andreja Plenkovića.

Ustvrdio je i da vladajući nastoje otežati rad europskih tužitelja.

„Očito je da vladajući ne žele da se istrage završavaju brzo, efikasno, nego im je cilj to usporiti, ako ništa drugo birokratski. Ne žele im dati policijske istražitelje, ne žele dati EPPO-u pristup poreznim bazama podataka”, kazao je Marković te ustvrdio da su sve institucije u Hrvatskoj "kompletno porobljene".

Ministar pravosuđa Damir Habijan ranije je izjavio da Hrvatska, s obzirom na broj i opterećenost delegiranih europskih tužitelja u odnosu na druge članice EU-a, ne vidi potrebu za povećanjem njihovog broja, kojih je šest.

Marković pak kapacitete EPPO-a u Hrvatskoj smatra nedostatnima u odnosu na broj predmeta budući da EPPO trenutno u Hrvatskoj ima šest istražitelja, a provodi stotinjak istraga.

Marković: EPPO je jedina institucija kojoj hrvatski građani vjeruju

O svemu govori to da je bivša ministrica regionalnog razvoja i europskih fondova Gabrijela Žalac na odsluženju kazne zatvora, da se u 'aferi Geodezija' u kojoj se traži isprika za ministricu Obuljen Koržinek skoro pola ljudi nagodilo, što znači da su priznali izvlačenje novca iz protupotresnog fonda, kazao je Marković.

Podsjetio je i na više od 30 ministara koji su tijekom mandata Andreja Plenkovića morali otići zbog sumnje na korupciju ili korupcije.

„Da ne govorimo o tome da je i Ministarstvo zdravstva isto na udaru EPPO-a...bivši ministar zdravstva Vili Beroš se jedini još nije nagodio, a svi oko njega su se nagodili. Očito je da se i tu radilo o vrlo visokom kriminalu”, istaknuo je.

Kako je ustvrdio, EPPO je jedina institucija kojoj hrvatski građani vjeruju, a bez neovisnih institucija nema ni neovisne Hrvatske.

Spomenuo je i istragu koja se provodi na području Varaždinske županije.

„U istrazi se ide čak i do župana Anđelka Stričaka, vezano uz Opću bolnicu Varaždin, za sumnju u primanje mita skoro 300 tisuća eura. Očito se skupljaju dokazi jer su predistražne radnje i dalje u tijeku”, izjavio je Marković.

Govorio je i o postupanju Državnog inspektorata u slučaju otpada kod bivše tvornice Mundus u Varaždinu. Kazao je da mjesecima bezuspješno traži inspekcijske zapisnike vezane uz gospodarenje otpadom te da ih nije uspio dobiti ni kao saborski zastupnik niti kao građanin, zbog čega je podnio pritužbu Povjereniku za informiranje.

Osvrnuo se i na pad nadstrešnice tijekom radova na zgradi Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije, rekavši da javnost ima pravo znati kako je do incidenta došlo te jesu li poštovani svi propisi tijekom izvođenja radova.