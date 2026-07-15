Obavijesti

News

Komentari 1
KOMENTIRAO ODLUKU HABIJANA

SDP-ovac: 'Vlada birokratski želi usporiti istrage EPPO-a, jedino njima ljudi vjeruju'

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
SDP-ovac: 'Vlada birokratski želi usporiti istrage EPPO-a, jedino njima ljudi vjeruju'
Varaždin: Konferencija za medije Miroslava Markovića i Nevena Bosilja | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Saborski zastupnik SDP-a Miroslav Marković ustvrdio je u srijedu u Varaždinu da vladajući "birokratski" pokušavaju usporiti istrage Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO)

Marković je to rekao komentirajući odluku ministra pravosuđa Damira Habijana da ne prihvati zahtjev glavne europske tužiteljice Laure Kövesi za imenovanjem još dva delegirana europska tužitelja u Hrvatskoj. Dodao je i da ga takva ministrova odluka ne iznenađuje te podsjetio da je uslijedila nakon javnih istupa Laure Kövesi i reakcije premijera Andreja Plenkovića. 

Ustvrdio je i da vladajući nastoje otežati rad europskih tužitelja.

„Očito je da vladajući ne žele da se istrage završavaju brzo, efikasno, nego im je cilj to usporiti, ako ništa drugo birokratski. Ne žele im dati policijske istražitelje, ne žele dati EPPO-u pristup poreznim bazama podataka”, kazao je Marković te ustvrdio da su sve institucije u Hrvatskoj "kompletno porobljene".

O IMENOVANJU IZA ZATVORENIH VRATA Marković: 'Nema toliko palih HDZ-ovaca koliko tvrtki u koje ih premijer Plenković smješta'
Marković: 'Nema toliko palih HDZ-ovaca koliko tvrtki u koje ih premijer Plenković smješta'

Ministar pravosuđa Damir Habijan ranije je izjavio da Hrvatska, s obzirom na broj i opterećenost delegiranih europskih tužitelja u odnosu na druge članice EU-a, ne vidi potrebu za povećanjem njihovog broja, kojih je šest.

Marković pak kapacitete EPPO-a u Hrvatskoj smatra nedostatnima u odnosu na broj predmeta budući da  EPPO trenutno u Hrvatskoj ima šest istražitelja, a provodi stotinjak istraga.

Marković: EPPO je jedina institucija kojoj hrvatski građani vjeruju

O svemu govori to da je bivša ministrica regionalnog razvoja i europskih fondova Gabrijela Žalac na odsluženju kazne zatvora, da se u 'aferi Geodezija' u kojoj se traži isprika za ministricu Obuljen Koržinek skoro pola ljudi nagodilo, što znači da su priznali izvlačenje novca iz protupotresnog fonda, kazao je Marković.

Podsjetio je i na više od 30 ministara koji su tijekom mandata Andreja Plenkovića morali otići zbog sumnje na korupciju ili korupcije.

„Da ne govorimo o tome da je i Ministarstvo zdravstva isto na udaru EPPO-a...bivši ministar zdravstva Vili Beroš se jedini još nije nagodio, a svi oko njega su se nagodili. Očito je da se i tu radilo o vrlo visokom kriminalu”, istaknuo je.

Kako je ustvrdio, EPPO je jedina institucija kojoj hrvatski građani vjeruju, a bez neovisnih institucija nema ni neovisne Hrvatske.

stao uz Plenkovića Habijan: Hrvatska ne treba više europskih tužitelja, to je jasno!
Habijan: Hrvatska ne treba više europskih tužitelja, to je jasno!

Spomenuo je i istragu koja se provodi na području Varaždinske županije.

„U istrazi se ide čak i do župana Anđelka Stričaka, vezano uz Opću bolnicu Varaždin, za sumnju u primanje mita skoro 300 tisuća eura. Očito se skupljaju dokazi jer su predistražne radnje i dalje u tijeku”, izjavio je Marković.

Govorio je i o postupanju Državnog inspektorata u slučaju otpada kod bivše tvornice Mundus u Varaždinu. Kazao je da mjesecima bezuspješno traži inspekcijske zapisnike vezane uz gospodarenje otpadom te da ih nije uspio dobiti ni kao saborski zastupnik niti kao građanin, zbog čega je podnio pritužbu Povjereniku za informiranje.

Osvrnuo se i na pad nadstrešnice tijekom radova na zgradi Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije, rekavši da javnost ima pravo znati kako je do incidenta došlo te jesu li poštovani svi propisi tijekom izvođenja radova.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Dario Šimić pušten je na slobodu. Oglasili se iz USKOK-a
IZ MINUTE U MINUTU

UŽIVO Dario Šimić pušten je na slobodu. Oglasili se iz USKOK-a

Sumnja se da je Šimić preko Nede Livljanić, optužene i sa Zoranom Pripuzom, nezakonito dobio potrebne dozvole za kamp u Tisnom. Livljanić je već bila privedena zbog slične optužbe...
Je li ovo bila najodvratnija provokacija?! Na Korčuli s BG tablicama i datumom pokolja
SRAMOTNO

Je li ovo bila najodvratnija provokacija?! Na Korčuli s BG tablicama i datumom pokolja

Ovakva kombinacija slova i brojki teško da može biti slučajna. Policija je odmah intervenirala, ali nisu mogli pronaći vlasnika vozila, već čovjeka koji je koristio auto. Napustio je Korčulu
DETALJI AKCIJE USKOKA Kako je 'pao' bivši Vatreni? Šimić je htio kamp, ali nije imao dozvolu...
UHIĆENJA ZBOG MURTERA

DETALJI AKCIJE USKOKA Kako je 'pao' bivši Vatreni? Šimić je htio kamp, ali nije imao dozvolu...

Dario Šimić uhićen je u akciji Uskoka u utorak ujutro i to zbog muljanja s dozvolama za kamp. Navodno je preko prijatelja Marina Miškića urgirao za to kod, od ranije Uskoku poznate, Nede Livljanić...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026