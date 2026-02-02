Obavijesti

O DOČEKU RUKOMETAŠA

SDP-ovka: 'Medalja je za sve, a ne samo za one koji podržavaju nelegalnog graditelja pjevača'

Piše Antonela Šaponja,
SDP-ovka: 'Medalja je za sve, a ne samo za one koji podržavaju nelegalnog graditelja pjevača'
Zagreb: Ivana Marković o aferi Geodezija | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Osvrnula se doček rukometaša u Zagrebu koji će organizirati Vlada, nakon što je Grad Zagreb prethodno otkazao doček zbog najave dolaska Marka Perkovića Thompsona

Mi više nemamo pravnu državu, imamo samovolju jednog čovjeka koji ne može podnijeti da ne upravlja svakim segmentom života građana i svakom institucijom. I ovo što je on danas napravio je potvrda su se svi zakoni, rekla je gradonačelnica Supetra i SDP-ova zastupnica Ivana Marković na N1.

Osvrnula se doček rukometaša u Zagrebu koji će organizirati Vlada, nakon što je Grad Zagreb prethodno otkazao doček zbog najave dolaska Marka Perkovića Thompsona.

KAOS OKO DOČEKA RUKUMETAŠA SDP: Plenković nije normalan
SDP: Plenković nije normalan

Marković je istaknula da podržava ovlasti gradonačelnika kojeg su izabrali legalno građani, Ustav Republike Hrvatske, članak 4. gdje piše pravo na lokalnu samoupravu, i zakone Republike Hrvatske.

- Što se tiče rukometaša, meni je žao što se ovo dešava, žao mi je vidjeti da mi kao država više nemamo svoju zajedničku zastavu, nemamo više zajedničke pjesme. Pa sada je sport, koje treba biti mjesto fair-playa, natjecanja i nekih zajedničkih vrijednosti koje smo do sada imali, ni to više nemamo. Žao mi je što se Hrvatski rukometni savez dao ovako izmanipulirati, žao mi je što nisu prepoznali da je ova medalja za sve hrvatske građane, a ne samo one koji podržavaju nelegalnog graditelja pjevača - rekla je.

NA BRANIKU DOMOVINE HDZ: Zabrane oko dočeka rukometaša su zabrana svega nacionalnog i domoljubnog
HDZ: Zabrane oko dočeka rukometaša su zabrana svega nacionalnog i domoljubnog

Istaknula je da je "Thompson alat HDZ-u".

- Oni su iskoristili njegovu popularnost, on na ovomu svemu jedini dobro zarađuje, njegov tim ima najveću korist od ovoga. Popularnost mu raste, žalosno je što vlast ne prepoznaje nešto što itekako dijeli narod - kaže Marković.

