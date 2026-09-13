SDP poziva župana da štiti Istru, a ne sebe; Miletić uzvraća: Ne bavim se jeftinim populizmom

Istarski SDP podupire građane koji organiziraju u utorak prosvjed protiv spaljivanja otpada iz Gospića u cementari Holcim u Koromačnu te župana Borisa Miletića pozivaju da pokaže odgovornost i da 'štiti Istru, a ne sebe', a on im je uzvratio kako se ne bavi jeftinim populizmom.

"Građani Istre imaju pravo znati što se dovodi na područje njihove županije, kakvog je sastava, tko ga je i na koji način analizirao te kakve posljedice njegovo spaljivanje može imati za ljude i okoliš", naveli su u nedjelju istarski SDP-ovci u priopćenju pozvavši pritom župana Borisa Miletića da uputi službeni zahtjev premijeru Andreju Plenkoviću za stavljanje izvan snage donesene odluke o zbrinjavanju otpada iz Gospića u Istri.

Ako je taj otpad doista toliko bezopasan kako nam se danas govori, naveli su istarski SDP-ovci, onda javnost ima pravo dobiti odgovor na ključno pitanje - kako je i pod kojim okolnostima uopće dospio u Hrvatsku, kako je završio nezakonito odložen i gdje su potpune analize koje nedvojbeno dokazuju njegov sastav i sigurnost. SDP istodobno smatra da Istra već godinama ima vlastiti problem gospodarenja otpadom. Stoga, kako su naveli, ako postoje kapaciteti za spaljivanje otpada, opravdano je pitati zašto se u Istru dovodi dodatni otpad, dok na Kaštijunu već imamo dovoljno vlastitog.

"Od istarskog župana Borisa Miletića tražimo da odmah uputi službeni zahtjev predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću za stavljanje izvan snage donesene odluke o zbrinjavanju ovog otpada u Istri. Župan često ističe da je izabran voljom građana Istre. Sada je trenutak da tu odgovornost i pokaže" ,naveo je istarski SDP te zatražio od župana da "štiti Istru, a ne sebe".

"Ako se o odluci koja se izravno tiče Istre ne pita župana Istarske županije, onda se opravdano postavlja pitanje - koga se pita", poručili su iz SDP-a Istre i dodali kako ovo nije trenutak za ograđivanje ni prebacivanje odgovornosti te kako od župana očekuju konkretan potez prema Vladi i jasan zahtjev da odluku treba staviti izvan snage.

Miletić: Ne bavim se jeftinim populizmom i političkim prozivkama

Istarski župan Boris Miletić komentirajući SDP-ove prozivke rekao je kako se on ne bavi jeftinim populizmom i političkim prozivkama, nego je od početka u komunikaciji sa svim relevantnim dionicima, načelnikom Općine Raša Leom Knapićem, ministricom zaštite okoliša i zelene tranzicije Marijom Vučković te direktorom Holcimove tvornice cementa u Koromačnu Mihajlom Mirkovićem.

"Za razliku od SDP-a, koji se, podsjetit ću, otvoreno zalagao za termoelektranu Plomin C na ugljen, moj je stav po tom pitanju uvijek bio jasan i dosljedan. Da je bilo po SDP-u, danas bismo u Plominu imali još jednu termoelektranu na ugljen. Osobno sam se tome snažno protivio i zalagao za plin i alternativne izvore energije. Plomin C na ugljen danas je, srećom, stvar prošlosti", izjavio je za Hinu župan Miletić.

Dodao je da je dogovoreno da će monitoring kvalitete zraka dodatno provoditi Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije, a inzistirat će na tome da se provodi prema najvišim standardima i da rezultati budu transparentno dostupni javnosti.

"Građani su mi uvijek na prvome mjestu, pa tako i sada. Razumijem zabrinutost ljudi na Labinštini i moj je posao učiniti sve što je u mojoj nadležnosti kako bismo zaštitili njihovo zdravlje, sigurnost i okoliš", zaključio je.