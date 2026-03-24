SDS BEZ POZIVA Golob pozvao na sastanak sve stranke koje su ušle u parlament. Janšinu nije...

Sve stranke koje su nakon nedjeljnih izbora u Sloveniji ušle u parlament dobile su poziv na sastanak u petak u sjedištu Pokreta za slobodu, tijesnog pobjednika izbora, osim SDS-a Janeza Janše, prenosi u utorak slovenska agencija STA.

Sve stranke osim SDS-a dobile su poziv za sastanak u petak, a o tome od kojih su stranaka dobili pozitivne signale o sudjelovanju, Pokret za slobodu je rekao da su "razgovori u tijeku, koordinira se sastanak demokratskih parlamentarnih stranaka", prenosi STA.

Pokret za slobodu premijera Roberta Goloba na nedjeljnim parlamentarnim izborima dobio je 28,63 posto glasova, što znači 29 zastupničkih mandata, dok je Janšin SDS na drugom mjestu s 27,95 posto odnosno 28 zastupničkih mjesta, prema neslužbenim rezultatima.

Janez Janša u utorak je ocijenio da su ovi izbori imali najviše nepravilnosti do sada, ponajviše prilikom glasanja poštom, te je zbog nevjerodostojnosti tog postupka ranog glasanja najavio osporavanje njihovih rezultata.

Golob je u ponedjeljak započeo razgovore o formiranju nove vladine koalicije, priopćio je njegov ured.

Predsjednica Nataša Pirc Musar namjerava u ponedjeljak ugostiti čelnike svih novih parlamentarnih stranaka na odvojenim razgovorima. Ured očekuje da će svi prisustvovati, a većina stranaka je službeno najavila svoje sudjelovanje za STA.

Odgovornost je predsjednice predložiti premijera. Kao što je već najavila, mandat za formiranje vlade dodijelit će osobi koja će joj donijeti 46 glasova.

Predsjednica je također odgovorna za sazivanje konstitutivne sjednice novog parlamenta, najkasnije 20 dana nakon izbora. Kao najvjerojatniji datum konstitutivne sjednice desetog saziva Državnog zbora, spominje se 10. travnja.