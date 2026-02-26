Obavijesti

BORI SE ZA ŽIVOT

Vučić posjetio Dačića u bolnici: 'Ivici je stanje nešto bolje. Mi idemo za Kazahstan na -30°C'

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 1 min
Foto: F.S.

Dodao je da je Dačićev oporavak u tijeku, no da je oprez i dalje nužan

Admiral

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić objavio je jutros, na putu za Kazahstan, da je u bolnici posjetio ministra unutarnjih poslova Ivicu Dačića koji je sinoć hospitaliziran zbog teške obostrane upale pluća. Vučić, koji se oglasio iz aviona, otkrio je da je njegovo zdravstveno stanje nešto bolje. 

- Posjetio sam jutros Ivicu. Liječnici kažu da je stanje nešto bolje. Vjerujem u njega, a sada pravac Kazahstan po velike rezultate za našu Srbiju - napisao je Vučić na svom Instagram profilu.

Dodao je da je Dačićev oporavak u tijeku, no da je oprez i dalje nužan.

- Naravno, oprez je i dalje neophodan i ništa nije sigurno, ali je bolje, na radost njegove obitelji i svih ljudi koji ga vole. Mi idemo za Kazahstan gdje je u ovom trenutku minus 30, tako da se spremamo malo drugačije odgovoriti na hladnoću. Ono što je mnogo važnije jest da očekujemo topao doček, divnu dobrodošlicu - poručio je Vučić. 

- Domaćini su priredili posebnu počast, što je valjda prvi put otkad idem u posjete bilo gdje - govori dalje, a to je da će u zrak podići borbene zrakoplove Suhoj u znak poštovanja.

- To je divan znak prijateljstva prema Srbiji. Očekuju nas važni razgovori o svim sferama društvenog života, veliki sporazumi i važni dogovori te odličan posjet Kazahstanu i predsjedniku Kasimu-Žomartu Tokajevu. To su uvijek dobre vijesti za Srbiju, veliki prijatelji naše zemlje, očekujem odlične rezultate - dodao je.

Vučić je ministra Dačića u bolnici posjetio i sinoć.Dačić se nalazi u životnoj opasnosti te je priključen na aparate zbog obostrane upale pluća. S obzirom na to da ima dijabetes, pod posebnom je prismotrom. U bolnicu ga je, piše Telegraf, 'otjerao' srpski predsjednik Aleksandar Vučić, jer je teško disao. Pomoćnik direktora za pulmologiju Spasoje Popević rekao je sinoć da je situacija jako teška, da Dačić ima tešku upalu pluća i da će naredna 72 sata biti ključna.

