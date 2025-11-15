Sedmaši s Krka na ponos škole i roditelja! Sami prebojali ružne natpise: 'Volimo činiti dobro...'

Obavijesti

Kad su vandali išarali školu na Krku, nitko nije očekivao da će upravo dva sedmaša uzeti stvar u svoje ruke. Mihael i Dominik navukli su zaštitna odijela i u par sati prefarbali cijeli zid – i oduševili sve u Malinskoj

Učenici i djelatnici OŠ Malinska-Dubašnica na Krku neugodno su se iznenadili jednog jutra kad su na fasadi školske dvorane ugledali ružne sprejem ispisane natpise. Školske kamere tih dana zbog lošeg vremena nisu radile, pa se nije moglo otkriti tko je počinitelj. I dok su odrasli već razmišljali samo o tome kako što prije ukloniti vandalizam, stiglo je nešto neočekivano i nevjerojatno lijepo.

Na vrata ravnateljice Anamarije Čubranić pokucala su dva sedmaša, Mihael Faležić i Dominik Bajčić. Došli su sa željom koju bi malo tko očekivao od djece njihove dobi: “Ravnateljice, nama je to ružno. Ne želimo gledati išaranu školu. Ako vi dopustite, mi ćemo to sami prefarbati”.

Ravnateljica je ostala iskreno dirnuta. Nakon što su roditelji dali suglasnost, dečki su preskočili odlazak s razredom na Interliber kako bi učinili nešto za zajednicu. Uz pomoć školskog domara i učenika Antona Turčića, obukli su zaštitna odijela, pripremili valjke i boju te nekoliko sati marljivo radili na obnovi zida. Površina je bila velika, natpisi duboki i neugodni, ali ništa ih nije pokolebalo.

- Nije nam bio problem. Već smo farbali zidove doma. A i ljepše je učiniti nešto dobro nego se ljutiti - kaže Mihael, a Dominik dodaje:

- Škola je naša. Ako je netko nagrdi, mi ćemo je popraviti.

Učitelji su s ponosom pratili kako dva 13-godišnjaka s ozbiljnošću odraslih preuzimaju brigu o prostoru u kojem odrastaju. Iako bi mnogi vršnjaci okrenuli glavu i rekli da to “nije njihov problem”, ovi su dečki pokazali suprotno. Učinili su upravo ono što odrasli često zaborave - nisu tražili krivca nego rješenje.

U Malinskoj se o njihovom potezu brzo pročulo. Roditelji, mještani i učitelji pričali su o njima s toplinom, kao o djeci koja shvaćaju prave vrijednosti: brigu za zajednicu, odgovornost, poštovanje i spremnost da se uloži trud bez ikakve koristi osim one unutarnje - osjećaja da si učinio nešto dobro.

Iako su počinitelji ostali nepoznati, dečki su im poslali jasnu poruku: “Bolje je pomoći nego uništavati. Ljepše je doći u čistu školu, u kojoj se ljudi poštuju.” Rekli su to bez ljutnje, bez potrebe da se nekome sudi - jednostavno, onako djetinjim, a opet potpuno zrelim razumijevanjem svijeta.

U školi ističu da su upravo ovakvi trenuci najvredniji. Nije to samo prebojeni zid nego lekcija za sve - i za djecu i za odrasle: da se dobrota uči primjerom, da hrabrost ne znači samo suprotstaviti se nasilju nego i zasukati rukave, uzeti valjak i popraviti svijet oko sebe.

- Ponosni smo na njih. Oni su dokaz da odgoj ima smisla i da se u ovoj školi odgajaju mladi ljudi koji neće samo gledati nego će djelovati - kaže ravnateljica Čubranić.

U međuvremenu su popravljene i školske kamere, ali u Malinskoj se nadaju da im više nikad neće zatrebati zbog ovakvih razloga. Ne zato što vjeruju da svi čine dobro nego zato što vjeruju - u Mihaela, Dominika, Antona i svu onu djecu koja znaju da se zajednica brani upravo ovako: radom, pristojnošću i otvorenim srcem.

I zato danas školski zid stoji čist, uredan i svjež - jednako kao i nada da ovakvi mladi ljudi mogu mijenjati svijet. Tu, u Malinskoj, počinje priča o tome kakva Hrvatska može biti.

