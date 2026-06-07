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CRNI VIKEND Sedam mrtvih na cestama u dva dana: 'Smanjite gas, pazite na pravila i propise'

Piše 24sata,
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CRNI VIKEND Sedam mrtvih na cestama u dva dana: 'Smanjite gas, pazite na pravila i propise'
Virovitica: U prometnoj nesreći poginule četiri osobe | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Troje motociklista u Zadru, četvero ljudi u teškom sudaru u Virovitici, brojni sudari u kolonama na autocestama. U Virovitici su žurne službe reagirale u roku nekoliko minuta, no za četvero ljudi nije bilo spasa

Ovo je čevrta nesreća u samo nekoliko dana u kojima su sudjelovali virovitički vatrogasci i nadam se da je ovaj crni tjedan sad završio. Iako su danas sve žurne službe reagirale doista brzo, nismo uspjeli spasiti unesrećene, kazao je za HRT Boris Tomšić. vd. zapovjednika Vatrogasne zajednice Virovitičko-podravske županije.

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U teškoj nesreći u nedjelju nešto iza podneva, u frontalnom sudaru dva automobila na DC 538 kod Virovitice, preminulo je četvero ljudi. Na teren su prvi izašli vatrogasci DVD Suhopolje, koji su potvrdili kako je na mjestu poginulo dvoje ljudi iz jednog automobila, a dvoje iz drugog je umrlo nešto kasnije, od težine ozljeda. Iako je na mjesto nesreće odmah stigao i medicinski helikopter, pokušaj da se u bolnicu prebaci jedan od unesrećenih nije uspio, osoba je preminula u helikopteru prije nego što je poletio, kazao je Tomšić. Na teren je izašla i JVP Virovitica.

Virovitica: U prometnoj nesreći poginule četiri osobe
Virovitica: U prometnoj nesreći poginule četiri osobe | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Jedina preživjela osoba operirana je u Općoj bolnici Virovitica. Jedan automobil imao je zagrebačke tablice, a očevid od jutra provodi Županijsko državno odvjetništvo iz Bjelovara. Tomšić je apelirao na sve vozače da ne precjenjuju vlastite mogućnosti, te ne podcjenjuju uvjete na cesti.

JEDAN ZAVRŠIO NA KROVU PRIZORI UŽASA KOD VIROVITICE Četvero mrtvih u teškom sudaru
PRIZORI UŽASA KOD VIROVITICE Četvero mrtvih u teškom sudaru

Na cestama je i mnogo motociklista, a čak troje izgubilo je život u dvije prometne nesreće na zadarskom području. Motociklist i njegova suputnica poginuli su zbog neprilagođene brzine i pretjecanja kraj Masleničkog mosta. U Zadru je život izgubio mladi Austrijanac.

Split: Sudar automobila i motocikla na križanju Lovrinčke i Vukovarske
Split: Sudar automobila i motocikla na križanju Lovrinčke i Vukovarske | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Do kraja travnja poginulo već 15 motociklista, javlja RTL.

- Takvi podaci, koji su nažalost u porastu, ukazuju na to da posebnu pažnju, kako preventivno i represivno treba usmjeriti na tu grupu ranjivih sudionika u prometu. Uglavnom se tu radi o neprilagođenoj brzini, ili u slijetanju motocikla s kolnika - kazao je Željko Šarić, profesor na Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu..

UŽAS U ZADARSKOJ ŽUPANIJI Troje mrtvih na motociklima u samo nekoliko sati kod Zadra
Troje mrtvih na motociklima u samo nekoliko sati kod Zadra

Policija apelira na motocikliste, posebno one koji u Hrvatsku dolaze iz drugih zemalja: Upoznajte se s prometnim pravilima u RH, prilagodite vožnju propisima i prilagodite brzinu. Pretjerivanje, nažalost, često dovede do loših posljedica.

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